Лідери ЄС залишили фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії
У ніч з 27 на 28 червня лідери ЄС затвердили, що Урсула фон дер Ляєн залишиться на посту глави Єврокомісії
Про це повідомляє Politico.
Глави держав та урядів Європейського союзу прийняли рішення залишити Урсулу фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії.
Експрем'єр Португалії Антоніу Кошта призначений на посаду глави Євроради. Євродипломатію очолить прем'єрка Естонії Каї Каллас.
Остаточно рішення повинні затвердити 18 липня, - під час голосування в Європейському парламенті. Фон дер Ляєн повинна отримати щонайменше 361 позитивний голос.
- У понеділок, 10 червня, Європейський парламент оприлюднив результати голосування на виборах, які відбулись у 20 країнах Європи.
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