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Лідери ЄС залишили фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії

28 червня, 2024 п'ятниця
00:59
Світ Урсула фон дер Ляєн

У ніч з 27 на 28 червня лідери ЄС затвердили, що Урсула фон дер Ляєн залишиться на посту глави Єврокомісії

Зміст

Про це повідомляє Politico.

Глави держав та урядів Європейського союзу прийняли рішення залишити Урсулу фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії.

Експрем'єр Португалії Антоніу Кошта призначений на посаду глави Євроради. Євродипломатію очолить прем'єрка Естонії Каї Каллас.

Остаточно рішення повинні затвердити 18 липня, - під час голосування в Європейському парламенті. Фон дер Ляєн повинна отримати щонайменше 361 позитивний голос.

  • У понеділок, 10 червня, Європейський парламент оприлюднив результати голосування на виборах, які відбулись у 20 країнах Європи.
Теги:
ЄС
Європа
Європарламент
Єврокомісія
Урсула фон дер Ляєн
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