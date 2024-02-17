Ліквідація Навального вплинула на риторику Мюнхенської конференції, - політолог Кулик

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ті, хто перебуває на Мюнхенській безпековій конференції, і та інсайдерська інформація, яка є, вказують, що сам факт ліквідації Навального, його вбивство путінським режимом, вплинув на риторику та градус Мюнхенської конференції. На ній майже не чутно голосів тих, хто міг би виступати за примирення, перезавантаження, про інший погляд альтернативний мейнстриму, також про те, що можлива заморозка конфлікту. От цих голосів на Мюнхенській конференції майже не було чути", - підкреслив політолог.

Віталій Кулик зауважив, що ті, хто міг би говорити на європейському рівні про пошук мирного виходу з ситуації, про обмін території на мир – всі ці конструкти були відсунуті на фоні загибелі Навального.