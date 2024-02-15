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Це важлива й дуже серйозна історія: ексголова СБУ Наливайченко про Мюнхенську безпекову конференцію

15 лютого, 2024 четвер
21:50
Світ Валентин Наливайченко

Валентин Наливайченко, народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України, зазначив, що на безпекову конференцію до Мюнхена 16 лютого прибудуть 50 президентів та прем'єр-міністрів, 100 міністрів, а також керівники та генеральні менеджери передових корпорацій військової промисловості

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Мюнхенська безпекова конференція – це не теоретичні виступи науковців, а серйозний захід. На цій конференції вже з 16 лютого буде 50 президентів та прем'єр-міністрів, тобто перших осіб різних держав, а також 100 міністрів. Там буде міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, який є і міністром з глобальної безпекової політики, він уповноважений брати участь у найвищих безпекових, оборонних та зовнішньополітичних заходах та ухвалювати на них рішення. Буде там і державний секретар США Ентоні Блінкен, зазначу, що за законодавством США держсекретар може оголошувати війну, мало хто з українців це знає. Тобто він є міністром глобальної міжнародної політики та безпеки від імені президента та уряду США", - зауважив колишній голова Служби безпеки України.

За його словами, на Мюнхенській безпековій конференції також будуть керівники та генеральні менеджери передових корпорацій військової промисловості з найбільш високотехнологічних центрів по розробках всього того, що буде визначати розвиток промисловості XXI століття.

"І це будуть корпорації та уряди, вдумайтеся, більш ніж 66% світової економіки та 90% світових високотехнологічних розробок та унікальних речей, які так важливі зараз, щоб зупинити російську агресію. Ці розробки та технології будуть визначать все XXI століття. Наприклад, вже британці показали лазерну зброю під назвою "Вогонь дракона", якби нам поставити під Харковом одну таку систему, тоді з Білгорода розбіжаться всі С-300 та С-400. Тобто ті, хто зберуться у Мюнхені в один час, – це величезна і дуже серйозна історія", - резюмував Валентин Наливайченко.

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Теги:
Відео
Україна
Китай
зброя
Валентин Наливайченко
Німеччина
Технології
ВПК
Війна з Росією
США
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