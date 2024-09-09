Литва готує національний план масової евакуації. Його розроблять до початку жовтня
У Литві розробляють національний план масової евакуації населення, який буде готовий до початку жовтня
Про це заявила міністерка внутрішніх справ країни Аґне Білотайте, передає LRT.
"Сьогодні цивільний захист актуальний як ніколи. Війна проти України триває, країни нашого регіону піддаються гібридним і дезінформаційним атакам, а диверсії — це наша нова реальність. Важливо відзначити, що ми перебуваємо на передовій, тому сьогодні цивільний захист став пріоритетом у нашому порядку денному", - зауважила вона.
Водночас очільниця МВС підкреслила, що кожне самоврядування має свій план евакуації населення, проте "очевидно, що ми повинні мати план національного масштабу і бути готовими до його реалізації".
Білотайте наголосила, що зміна цивільного захисту на національному рівні недостатня, тому є рішення співпрацювати у цьому питанні з іншими балтійськими державами.
"Настав час об'єднати наші можливості та діяти скоординовано як на регіональному рівні, так і на рівні ЄС. Так, це дуже дорого, але ми повинні обговорити можливості об'єднання наших зусиль і отримання відповідної підтримки з боку ЄС. Ми закликаємо провести оцінку ризиків на рівні Європейського Союзу, щоб краще зрозуміти загрози та забезпечити заходи цивільного захисту", - додала міністерка.
- 25 липня стало відомо, що очільниця міністерства внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте обговорила з колегами з інших відомств масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.85 Купівля 40.85Продаж 41.36
- EUR Купівля 45.23Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе