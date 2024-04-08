Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що Литва запропонувала розібрати свої закриті ТЕС та надати запчастини для відновлення української енергосистеми
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив Галущенко.
Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.
Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.
- 5 квітня у Міністерстві енергетики заявили, що поки що немає потреби запроваджувати графіки відключення світла по всій Україні. Проте невідомо чого очікувати від майбутніх атак ворога.
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