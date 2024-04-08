Литва запропонувала розібрати власні закриті ТЕС на запчастини для України

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Мав розмову з міністром енергетики Литви. Вони взагалі запропонували використати їх станції теплові, які закриті. Використати їх як донорів, тобто можливість розібрати й отримати ті запчастини, які нам потрібні", - заявив Галущенко.

Міністр також зазначив, що технічну допомогу Україні надає багато інших країн.

Водночас він підкреслив, що найкращим захистом є посилення системи протиповітряної оборони України.