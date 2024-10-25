"Боюся сказати, що це війна": Лукашенко про можливість включення Білорусі у склад РФ

Про це він заявив в інтерв’ю російському пропагандистському виданню "Известия".

Лукашенко зазначив, що основою російсько-білоруських відносин є економіка, "тому треба будувати економічну основу цієї держави". За його словами, у Білорусі з Росією "спільна вітчизна: від Бреста до Владивостока", але "так склалося, не з нашої вини", що існує дві держави.

"Дві суверенні держави: Білорусь і величезна Росія. Це непохитний закон нашого часу. Тому всякі розмови про те, що імперія там, саттеліт, не саттеліт, що всередину Росії вступити та інше. Встаньте на моє місце, ви б що, будучи президентом суверенного, не кажу незалежного, ми один від одного залежимо, суверенної держави, яка не має кордонів, яка не з власної вини стала суверенною. Цю державу завтра знищили б. Я на це піти не можу, і мене ніхто на це не уповноважив, це по-перше", - прокоментував білоруський очільник.

За його словами, "будь-який рух тіла будь-якого політика в цьому напрямі — його буде знесено білоруським народом". Він наголосив, що білоруси нібито найвідданіші та найнадійніші люди для росіян.

"Ви менше, ми більше, а в нас економіка така, сяка. Ми вам допомагатимемо і далі вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо. Боюся навіть сказати, що то війна", - заявив Лукашенко, зауваживши, що його стосунки з Путіним - це маса переговорів, контактів, особистих та інших.

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що мін ним і Путіним ніколи так питання не стояло.

"Я часто говорю, що ми з Путіним не дурні люди. Вибачте за нескромність. А фахівців у нас достатньо для того, щоб, маючи дві суверенні держави, вибудувати такі тісні відносини в Союзній державі, створити цю Союзну державу, ми на це замахнулися", - розповів він, зауваживши, що Білорусь і Росія можуть вибудувати такі відносини, які будуть тісніші та міцніші, ніж в унітарній державі, "і ніхто ні на кого не ображатиметься".

Лукашенко заявив, що у Путіна нібито ніколи не було завдання завоювати чогось.

"Так, сьогодні можна нахилити, завоювати чогось, а завтра що? Ну добре, здобули Україну, припустимо, Росія. Що потім? Завжди роблячи крок, розумний мудрий політик має думати, а далі що?. Тому перед Путіним, він про це часто говорить, перед ним ніколи не стояло завдання завоювати. Ми часто обговорюємо це питання, завжди ставимо питання «а що далі?». Таку величезну країну можна поім'яти без наслідків? Ні. Що ми хочемо отримати, щоб там постійно була партизанщина, і вони робили теракти проти нас та росіян? Вони ж це робитимуть. Чому? Тому що їх до цього підштовхуватимуть. Вибухівку їм принесуть у будь-який час. Це щонайменше теракти. Тому світ зараз такий, це не Середньовіччя, коли захопив територію, податки платиш і добре — світ змінився, інший світ. Тому дурні завдання ставити перед собою не треба, і завжди треба думати про те, що буде потім", - сказав самопроголошений президент Білорусі.