Лукашенко дозволив військовим збивати БПЛА, які залітають у повітряний простір Білорусі
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про припинення польотів авіамоделей і безпілотних літальних апаратів", який дозволяє військовим збивати дрони, що залітають на територію країни
Про це йдеться на сайті Лукашенка.
Відтепер білоруські військові мають збивати безпілотники, які залетіли у повітряний простір країни та несуть загрози для громадян, військовослужбовців, а також довкіллю.
Так, безпілотники можуть збивати органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи тощо.
- 3 жовтня на територію Білорусі залетіли російські "шахеди". Олександр Лукашенко пов'язав це зокрема з роботою РЕБ.
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