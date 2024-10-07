Лукашенко дозволив військовим збивати БПЛА, які залітають у повітряний простір Білорусі

Про це йдеться на сайті Лукашенка.

Відтепер білоруські військові мають збивати безпілотники, які залетіли у повітряний простір країни та несуть загрози для громадян, військовослужбовців, а також довкіллю.

Так, безпілотники можуть збивати органи прокуратури, Слідчий комітет, Державний комітет судових експертиз, органи фінансових розслідувань Комітету державного контролю, Державної інспекції охорони тваринного і рослинного світу, органи та підрозділи з надзвичайних ситуацій, митні органи тощо.