Лукашенко погрожує "завдати непоправної шкоди будь-якому потенційному агресору"

Про це він сказав 6 травня, передає БЕЛТА.

"Я вже багато разів говорив: я більше, ніж будь-хто в цьому залі, не хочу війни. Я знаю своє місце в цій війні, не дай Боже вона трапиться. Але ви маєте знати: не дай Боже хоч один чобіт ступить через наш кордон, відповідь буде без вагань, блискавична. Ви це повинні знати. Вагань жодних не буде", - заявив Лукашенко.

Після цих слів зал, як стверджує видання, вибухнув оплесками.

"У відповідь на войовничу риторику сучасних політиків Заходу скажу коротко. Ви маєте це пам'ятати й розуміти: нам є чим завдати непоправної, неприйнятної шкоди будь-якому потенційному агресору", - стверджує білоруський диктатор.

Він зазначив, що є свідком та учасником "нового найжорстокішого переділу світу".