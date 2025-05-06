Лукашенко погрожує "завдати непоправної шкоди будь-якому потенційному агресору"
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, буцімто не хоче війни, однак його країна має чим відповісти на нібито войовничу риторику Заходу
Про це він сказав 6 травня, передає БЕЛТА.
"Я вже багато разів говорив: я більше, ніж будь-хто в цьому залі, не хочу війни. Я знаю своє місце в цій війні, не дай Боже вона трапиться. Але ви маєте знати: не дай Боже хоч один чобіт ступить через наш кордон, відповідь буде без вагань, блискавична. Ви це повинні знати. Вагань жодних не буде", - заявив Лукашенко.
Після цих слів зал, як стверджує видання, вибухнув оплесками.
"У відповідь на войовничу риторику сучасних політиків Заходу скажу коротко. Ви маєте це пам'ятати й розуміти: нам є чим завдати непоправної, неприйнятної шкоди будь-якому потенційному агресору", - стверджує білоруський диктатор.
Він зазначив, що є свідком та учасником "нового найжорстокішого переділу світу".
- Раніше стало відомо, що Лукашенко планує поїхати до Москви на парад 9 травня.
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