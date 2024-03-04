Лукашенко затвердив порядок переведення держорганів Білорусі на роботу в умовах воєнного часу
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ "Про переведення державних органів та інших організацій на роботу в умовах воєнного часу"
Про це повідомляє його пресслужба.
"Документ удосконалює порядок переведення державних органів та інших організацій з роботи в умовах мирного часу на військове, забезпечення їх узгодженої та ефективної взаємодії у разі виникнення загроз національній безпеці з урахуванням зміни військово-політичних умов", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що указ визначає коло державних органів, на які поширюється його дія, у тому числі його доповнено всебілоруськими народними зборами, палатами нацзборів, конституційним та верховним судами.
Указ також нібито передбачає можливість присвоєння під час воєнного стану керівникам окремих держорганів та низки організацій військових звань.
У пресслужбі пишуть, що видання указу нібито дозволить забезпечити системне та безперебійне функціонування держапарату у період наростання військової загрози та у воєнний час.
- У середу, 21 лютого, стало відомо, що білоруська армія розпочала модернізацію систем РСЗВ "Ураган", які перебували неподалік кордону України та Польщі.
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