МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті у Сирії, який Ізраїль розбомбив у 2007 році

Про це пише Reuters.

МАГАТЕ нагадало, що ще у 2011 році дійшло висновку: споруда, розташована на цій території, ймовірно була таємно зведеним реактором, про який Дамаск не повідомив. Сирійська влада того часу наполягала, що це була лише військова база.

З того часу агентство намагалося дійти остаточного висновку, і в результаті поновлення розслідування минулого року воно змогло взяти проби навколишнього середовища в трьох неназваних місцях, "які, як стверджується, були функціонально пов'язані" з Дейр-ез-Зором.

"Агентство виявило значну кількість частинок природного урану в зразках, взятих в одному з трьох місць. Аналіз цих частинок показав, що уран має антропогенне походження, тобто був отриманий в результаті хімічної обробки", – йдеться у звіті.

Чинний уряд Сирії заявив, що не має пояснень щодо походження цих частинок. У червні країна надала експертам МАГАТЕ доступ до об’єкта для додаткових перевірок. Тоді ж президент Сирії Ахмед аль-Шараа запевнив гендиректора агентства Рафаеля Гроссі у готовності співпрацювати "на засадах повної прозорості".

Організація планує нові інспекції "протягом найближчих кількох місяців, щоб провести подальший аналіз, отримати доступ до відповідної документації та поговорити з тими, хто був причетний до минулої ядерної діяльності Сирії".

"Після завершення цього процесу та оцінки результатів буде можливість прояснити та вирішити невирішені питання щодо гарантій, пов'язані з минулою ядерною діяльністю Сирії, і закрити цю справу", – йдеться у звіті.