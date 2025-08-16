Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчим часом відбудеться зустріч Коаліції охочих для розробки подальших кроків для підтримки України
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
За словами Макрона, сьогодні вранці відбулася координаційна зустріч за його участю, президента Трампа та президента Зеленського. Після цього діалогу, французький лідер продовжив обговорення з європейськими колегами, де було досягнуто одностайності щодо ключових питань.
"Необхідно продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України", - наголосив Макрон, говорячи про одну з тез, узгоджених з європейськими партнерами.
Французький лідер наголосив, що будь-який тривалий мир має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. За його словами, США висловили готовність зробити внесок у цей процес.
"Ми будемо працювати над цим разом з ними та всіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх зобов’язань", - підкреслив президент Франції.
Він також підтвердив, що Франція продовжить тісну співпрацю з Вашингтоном і Києвом "в дусі єдності та відповідальності" та залишатиметься на боці України.
Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо
Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає".
Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими.
Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі.
"Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп.
Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня.
Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.
Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.
