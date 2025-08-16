Макрон після саміту Трампа й Путіна анонсував зустріч Коаліцій охочих

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

За словами Макрона, сьогодні вранці відбулася координаційна зустріч за його участю, президента Трампа та президента Зеленського. Після цього діалогу, французький лідер продовжив обговорення з європейськими колегами, де було досягнуто одностайності щодо ключових питань.

"Необхідно продовжувати підтримувати Україну та тиск на Росію, доки триває її агресивна війна і доки не буде встановлено міцний і тривалий мир, що поважає права України", - наголосив Макрон, говорячи про одну з тез, узгоджених з європейськими партнерами.

Французький лідер наголосив, що будь-який тривалий мир має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. За його словами, США висловили готовність зробити внесок у цей процес.

"Ми будемо працювати над цим разом з ними та всіма нашими партнерами по Коаліції охочих, з якими ми незабаром знову зустрінемося, щоб досягти конкретного прогресу. Також буде важливо винести всі уроки з останніх 30 років, зокрема з усталеної тенденції Росії не дотримуватися своїх зобов’язань", - підкреслив президент Франції.

Він також підтвердив, що Франція продовжить тісну співпрацю з Вашингтоном і Києвом "в дусі єдності та відповідальності" та залишатиметься на боці України.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці: що відомо Дональд Трамп та Володимир Путін у ніч на 16 серпня провели саміт у місті Анкоридж на Алясці у форматі "3 на 3", він тривав майже три години - це їхня найдовша розмова. За словами американського лідера, зустріч була "продуктивною" і вони обговорили багато питань, однак "не у всіх повністю дійшли згоди", тому "угоди поки немає". Президент США зазначив, що скоро зідзвониться з представниками НАТО, обовʼязково із президентом Володимиром Зеленським та іншими. Трамп також повідомив, що на саміті в Алясці майже вдалося досягти домовленості, і тепер планується зустріч між Зеленським та Путіним за його участі. "Тепер все в руках Зеленського - чи зуміє він домовитися. Буде організована зустріч між Зеленським, Путіним та мною", - сказав Дональд Трамп. Уранці 16 серпня президент США провів телефонну розмову з українським колегою Зеленським. У ній брала участь низка європейських лідерів. У ході розмови Зеленський прийняв запрошення Трампа відвідати Вашингтон вже цього понеділка, 18 серпня. Трамп заявив, що після переговорів з Путіним на Алясці та розмови із Зеленським і лідерами ЄС сторони дійшли висновку, що найкращий спосіб завершити війну - одразу укласти мирну угоду, без тимчасового припинення вогню.

Очільники Німеччини, Франції, Польщі, Італії і Великої Британії разом з президентом України Володимиром Зеленським підготували спільну заяву після зустрічі Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.