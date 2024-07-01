Макрон розпустив парламент, щоб дати партії Ле Пен можливість показати свою некомпетентність, - експертка-міжнародниця Гелетій
Марія Гелетій, кандидатка політичних наук, експертка-міжнародниця розповіла, як сьогодні Макрон готується до наступних президентських виборів
Про це вона сказала в етері Еспресо.
"Емманюель Макрон хоче, щоб його політична сила здобула перемогу. Тому він фактично дає можливість партії Марін Ле Пен показати свою нездатність управляти країною за цей період. Швидше за все, вони не зможуть перемогти у президентських виборах", - зазначила Гелетій.
Те, що Макрон розпустив парламент - стратегічний крок, каже експертка-міжнародниця: "Він розуміє, що якщо є така підтримка, то вона буде тільки рости. Він, фактично, обнулив ситуацію. Коли він зараз дає шанс цій партії пройти у парламент, відповідно, ця партія і сформує уряд. Лідер ультраправої партії Жордан Барделла, який може стати прем'єр-міністром, як очікується, - достатньо молодий і не дуже досвідчений. Він набирає популярність через активність у соцмережах. Але він точно не справиться зі своєю роллю".
Франція - президентська республіка, де президент має великий вплив на політику в країні, каже Гелетій.
"Ситуацію не вдасться особливо розбалансуватися за час роботи цього уряду. З іншого боку, до наступних президентських виборів ще є трохи часу. Коли прийдуть до влади ультраправі, то швидше за все, вони не зможуть виконати своїх обіцянок, і з опозиції перейдуть у владу", - додала вона.
- Французи масово проголосували в першому турі позачергових парламентських виборів цієї неділі, 30 червня 2024 року. Всі деталі за посиланням.
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