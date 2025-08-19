Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу

Про це інформує BFMTV.

Макрон зазначив, що у випадку, якщо поточні мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні не принесуть бажаних результатів, міжнародна спільнота має бути готовою до рішучих дій.

Читайте також: Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський

"Якщо цей процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що необхідно посилити санкції і, в будь-якому випадку, зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону", – заявив французький лідер журналістам у Вашингтоні.