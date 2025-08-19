Макрон закликав посилити санкції проти Росії, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
Президент Франції Емманюель Макрон виступив із заявою, в якій наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на Російську Федерацію, якщо мирні перемовини з Україною зазнають провалу
Про це інформує BFMTV.
Макрон зазначив, що у випадку, якщо поточні мирні переговори щодо врегулювання війни в Україні не принесуть бажаних результатів, міжнародна спільнота має бути готовою до рішучих дій.
Питання територій ми залишимо між мною і Путіним, - Зеленський
"Якщо цей процес буде відхилено, ми всі також згодні з тим, що необхідно посилити санкції і, в будь-якому випадку, зайняти позицію, яка чинитиме більший тиск на російську сторону", – заявив французький лідер журналістам у Вашингтоні.
- 18 серпня президент України Володимир Зеленський прибув до Білого дому, де його зустрів очільник США Дональд Трамп. Лідери спершу провели двосторонню зустріч в Овальному кабінеті, а потім зустрілися з європейськими лідерами та генсеком НАТО. Далі переговори продовжилися в іншому форматі. Головні тези зустрічі читайте у новині.
- За результатами перемовин Трамп заявив, що розпочав підготовку до зустрічі між Зеленським та Путіним.
