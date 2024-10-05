Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та на Близькому Сході

Про це він сказав на відкритті саміту лідерів франкомовних країн, пише Le Monde.

"Я вірю, що франкомовний світ – це місце, що говорить однією мовою про Україну, яка сьогодні зазнає нападів, чиї кордони й територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також захищає бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", - наголосив Макрон.

Видання зазначає, що раніше Макрон уже висловлював стурбованість кампанією Ізраїлю в Лівані проти об'єктів шиїтського бойового угруповання "Хезболла", наголосивши на "абсолютно шокуючій" кількості жертв серед цивільного населення.

У своїй промові на саміті він зазначив, що Ліван, як колишня французька колонія, "сьогодні похитнувся у своєму суверенітеті та мирі" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про створення двох держав між Ізраїлем і палестинцями", – додав французький президент.