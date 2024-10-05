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Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та на Близькому Сході

Світлана Кравченко
5 жовтня, 2024 субота
09:50
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон звернувся до міжнародної спільноти із закликом уникати подвійних стандартів під час оцінки війн на Близькому Сході та в Україні

Зміст

Про це він сказав на відкритті саміту лідерів франкомовних країн, пише Le Monde.

"Я вірю, що франкомовний світ – це місце, що говорить однією мовою про Україну, яка сьогодні зазнає нападів, чиї кордони й територіальна цілісність перебувають під загрозою через російську загарбницьку війну. Але воно також захищає бачення, де немає місця подвійним стандартам, де всі життя є рівними для всіх конфліктів у всьому світі", - наголосив Макрон.

Видання зазначає, що раніше Макрон уже висловлював стурбованість кампанією Ізраїлю в Лівані проти об'єктів шиїтського бойового угруповання "Хезболла", наголосивши на "абсолютно шокуючій" кількості жертв серед цивільного населення.

У своїй промові на саміті він зазначив, що Ліван, як колишня французька колонія, "сьогодні похитнувся у своєму суверенітеті та мирі" через ескалацію конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою".

"Не може бути миру на Близькому Сході без рішення про створення двох держав між Ізраїлем і палестинцями", – додав французький президент.

  • Також нещодавно Макрон закликав до термінової зміни економічного мислення Євросоюзу. На його думку, в іншому випадку, ЄС ризикує через три-чотири роки опинитися поза конкуренцією зі США та Китаєм.
Теги:
Україна
Франція
Європа
Ізраїль
Близький Схід
Війна з Росією
Емманюель Макрон
Війна в Ізраїлі
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