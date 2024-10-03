"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
Президент Франції Емманюель Макрон закликав до термінової зміни економічного мислення Євросоюзу. У іншому випадку, ЄС ризикує через три-чотири роки опинитися поза конкуренцією зі США та Китаєм
Про це Макрон заявив під час вступу на Берлінському глобальному діалозі, передає Euractiv.
На думку Макрона, підхід ЄС до економічного зростання та міжнародної торгівлі більше не відповідає поставленим цілям. Він також зазначив, що ЄС ризикує стати неактуальним гравцем на міжнародних ринках і просто "зоною пристосування до надлишкових потужностей" як Китаю, так і США.
"Якщо ми продовжимо нашу (стару) модель зростання, ми будемо неконкурентними через три-чотири роки. Я дійсно вважаю, що ми в небезпеці", - сказав президент Франції.
Він також додав, що економічне зростання ЄС значною мірою залежало від експорту автомобільної промисловості до Китаю, дешевої енергії з російського газу і беззаперечної оборонної парасольки з боку США.
Макрон закликав ЄС "прокинутися" і "перезавантажити" свою діяльність, додали у виданні.
- Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Європа має переосмислити відносини з Росією після закінчення війни в Україні, а також подумати про нову форму організації.
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