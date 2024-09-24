Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Мальта не дозволила пришвартуватися в порту пошкодженому судну РФ з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу

Мальта не дозволила пришвартуватися в порту пошкодженому судну РФ з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу

Марія Науменко
24 вересня, 2024 вiвторок
16:26
Світ Судно

Влада Мальти не дозволить пошкодженому суховантажу "MV Ruby" з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу пришвартуватися в одному з мальтійських портів

Зміст

Про це повідомляє Politiken.

У виданні зазначили, що судно "MV Ruby" ходить під мальтійським прапором, але належить ліванській компанії, яка придбала його через Сирію. Селітру, що перевозять на судні, походить з Росії.

Судно отримало пошкодження під час виходу з російського порту Кандалакша і безуспішно намагалося пришвартуватися в Тромсе, Норвегія, для ремонту. Норвегія, а також Литва, відмовилися прийняти судно через потенційну небезпеку його вантажу.

Після відмови Норвегії судно дрейфувало між Данією та Норвегією протягом вихідних, доки в понеділок Данська морська адміністрація не повідомила, що судноплавна компанія змінила свої плани. Судно отримало вказівку відплисти на Мальту. Натомість мальтійська влада не дозволила йому пришвартуватись

Як повідомив представник міністерства транспорту Мальти, судно зможе зайти в порт лише після розвантаження всього вантажу.

"Кораблю буде дозволено зайти в порт на Мальті тільки в тому випадку, якщо він розвантажить свій вантаж. Якщо ні, то йому не буде дозволено увійти в мальтійські територіальні води", - зазначили у відомстві.

За інформацією видання, станом на вівторок, 24 вересня, судно все ще прямує до столиці Мальти, Валлетти.

Він вийшов з порту Есб'єрг і рухається зі швидкістю 8,6 вузлів - майже 16 кілометрів на годину.

  • У суботу, 21 вересня, російське судно MV Ruby, завантажене 20 тис. тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, з пошкодженим кермом і тріщинами в корпусі, пропливло повз Данію.
Теги:
Росія
Норвегія
Данія
Литва
Читайте також:
Покровськ
Автор Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
Британська розвідка оцінила, скільки кілометрів залишилося окупантам до Покровська
Генасамблея ООН
Автор Світлана Кравченко
23 вересня, 2024 понедiлок
Генасамблея ООН ухвалила Пакт заради майбутнього попри протест Росії
Автор Олексій Петров
23 вересня, 2024 понедiлок
Чому і як ходять у СЗЧ?
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.21
    Купівля 41.21
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 45.83
    Продаж 46.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
24 вересня
17:30
театральні читання Diary of War: Women
Зібрали понад 450 тис. грн для "Госпітальєрів": у США акторки прочитали історії 7 українок про досвід війни
17:28
Оновлено
Росіяни вдарили КАБами по багатоповерхівках у середмісті Харкова: є загиблі й поранені
17:27
Укргазвидобування
Укргазвидобування за 1 млрд грн придбало право видобувати нафту і газ на Західно-Мажарівській площі
17:22
зарплата
В Україні не підвищуватимуть мінімальну зарплату в 2025 році, - Мінфін
17:08
Підвищення податків: чому замість боротьби з тіньовими схемами держава посилює тиск на чесний бізнес?
17:05
Ексклюзив
Білий Дім
"Щось на кшталт ленд-лізу": у Defense Express припустили, на яку військову допомогу розраховує Україна від США в межах Плану перемоги
17:02
На фото: репер Diddy
Після арешту репера Diddy за секс-торгівлю і рекет його музика стала популярнішою
17:00
Прапор США
"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP
16:56
Горіло 9 днів: рятувальники загасили масштабну пожежу на території Лиманського лісництва
16:56
Київські митники виявили в посилках два камені бурштину унікального розміру загальною вартістю 51 тис. грн
16:46
Сергій Гнезділов
СЗЧ Гнезділова: у бригаді військового призначили службове розслідування
16:39
Новини компаній
На фото: машини на підприємстві Ferrexpo
Полтавський ГЗК прокоментував заяву Офісу генпрокурора і не погоджується з викладеними обвинуваченнями
16:26
Брали участь у цьогорічному наступі на Харків і знущалися з українських полонених: СБУ оголосила підозру двом фігурантам
16:07
ГУР
Підрозділи ГУР звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
16:06
Оновлено
На фото: Аліна Гросу
Співачка Аліна Гросу заявила, що стала офіційною представницею української культури в Нью-Йорку. У МЗС назвали це "нісенітницею"
16:02
OPINION
Українська дипломатія: хто з послів "на вихід"?
15:55
Володимир Зеленський
Росія за допомогою китайських супутників фотографує ядерні об’єкти України, - Зеленський
15:54
Без штампів у паспорті: Євросоюз змінює правила вʼїзду
15:45
Аналітика
робота_документи_підрахунки
Улітку 2024 року різко зросла кількість жінок-ФОПів на тлі загального спаду реєстрацій нових фізичних осіб-підприємців. Дослідження YouControl
15:41
Литва прапор
Сейм Литви підтримав заборону на в'їзд до РФ співробітників, які працюють з секретною інформацією
15:28
Держдума РФ
Російська дума схвалила звільнення підсудних за участь у війні проти України
15:25
Голодомор
Національна рада Швейцарії визнала Голодомор в Україні актом геноциду
15:21
дрон, БПЛА
Армія РФ з дрона атакувала Берислав на Херсонщині: загинув чоловік, поранено жінку
15:13
Меріл Стріп
Меріл Стріп виступила на захист жінок в Афганістані: "Кішка має більше свободи"
15:11
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
14:55
Ексклюзив
Окупанти мають можливість вийти до КП "Водоканал" у Вугледарі й далі просуватися вглиб міста, - військовий експерт Коваленко
14:53
ЯК-130
Повітряні сили повідомили про порушення повітряного простору з території Білорусі, Гаюн заявив про винищувач
14:06
OPINION
СЗЧ — це не просто не вихід, це катастрофа
13:56
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський заявив про близькість кінця війни, в Кремлі відреагували
13:40
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган закликав США зняти санкції з Туреччини, які перешкоджають оборонним закупівлям країни
13:39
Росія вже кілька тижнів постачає сиру нафту до Європи, порушуючи санкції ЄС, - FAZ
13:23
У Криму викладача відсторонили за те, що назвав українську владу легітимною, - Жовта Стрічка
13:10
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
План Зеленського з перемоги України передбачає запрошення до НАТО, - Єрмак
13:08
Marvel випустив трейлер фільму "Громовержці*", який обʼєднає суперлиходіїв
13:03
Чат-бот Meta зі штучним інтелектом говоритиме голосами акторів, зокрема Джуді Денч та Джона Сіни, - Reuters
12:57
свиняча голова
У Німеччині невідомі облили будинок українських біженців свинячою кров'ю
12:46
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
З ТОТ Херсонщини повернули 16-річного хлопця та 18-річну дівчину
12:38
В окупованому Маріуполі пролунали вибухи: РФ підняла авіацію
12:32
Росіяни атакували Костянтинівку двома КАБами: загинув чоловік, є поранені
12:29
Міжнародний кінофестиваль "Молодість" оголосив фільми національного конкурсу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV