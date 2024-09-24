Мальта не дозволила пришвартуватися в порту пошкодженому судну РФ з 20 тис. тонн вибухонебезпечного вантажу

Про це повідомляє Politiken.

У виданні зазначили, що судно "MV Ruby" ходить під мальтійським прапором, але належить ліванській компанії, яка придбала його через Сирію. Селітру, що перевозять на судні, походить з Росії.

Судно отримало пошкодження під час виходу з російського порту Кандалакша і безуспішно намагалося пришвартуватися в Тромсе, Норвегія, для ремонту. Норвегія, а також Литва, відмовилися прийняти судно через потенційну небезпеку його вантажу.

Після відмови Норвегії судно дрейфувало між Данією та Норвегією протягом вихідних, доки в понеділок Данська морська адміністрація не повідомила, що судноплавна компанія змінила свої плани. Судно отримало вказівку відплисти на Мальту. Натомість мальтійська влада не дозволила йому пришвартуватись

Як повідомив представник міністерства транспорту Мальти, судно зможе зайти в порт лише після розвантаження всього вантажу.

"Кораблю буде дозволено зайти в порт на Мальті тільки в тому випадку, якщо він розвантажить свій вантаж. Якщо ні, то йому не буде дозволено увійти в мальтійські територіальні води", - зазначили у відомстві.

За інформацією видання, станом на вівторок, 24 вересня, судно все ще прямує до столиці Мальти, Валлетти.

Він вийшов з порту Есб'єрг і рухається зі швидкістю 8,6 вузлів - майже 16 кілометрів на годину.