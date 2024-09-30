Марін Ле Пен постала перед судом за звинуваченням у нецільовому використанні коштів Європарламенту

Про це повідомляє BBC.

Разом з Ле Пен на лаві підсудних опинилися понад 20 високопосадовців партії, яких звинувачують у винайманні помічників, які працювали на партійні, а не на парламентські цілі.

У випадку визнання Ле Пен винною їй загрожують штрафи і тюремне ув'язнення, а також потенційне позбавлення права балотуватися на посаду на термін до 10 років. Водночас політикиня заперечує свою провину.

"Ми збираємося довести, що можна бути помічником європейського парламентаря і брати участь у житті RN", - заявив речник партії Лоран Якобеллі.

Перед судом також постав батько Ле Пен, 96-річний Жан-Марі Ле Пен, засновник "Національного об'єднання", проте через погіршення стану здоров'я він не з'явиться на засіданнях.

За даними видання, схему фіктивного працевлаштування було викрито у 2015 році. Розслідування охопило контракти помічників Європарламенту за період 2004-2016 років. Прокуратура стверджує, що один із найнятих помічників фактично виконував обов'язки охоронця для Ле Пен та її батька.

Прокурори вимагають відшкодування понад 3 млн євро. "Національне об'єднання" вже виплатило 1 млн євро, проте заперечує, що це є визнанням провини.

Судовий процес, як очікується, триватиме близько двох місяців.