За версією ЦПД при РНБО України, 9 вересня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Маніпуляція: Аналітик Брайан Берлетік в інтерв’ю на YouTube-каналі Danny Haiphong заявив: "Цей маріонетковий режим у Києві стирає Україну своєю войовничістю, своєю відмовою визнавати реальність і вести переговори на умовах, які відображають найкращі інтереси українського народу та української нації, чого б це не коштувало".

Спростування: Риторика Берлетіка відповідає проросійській. Насправді саме Росія відмовляється припинити свої безперервні терористичні атаки в Україні та сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.

Дезінформація: Американський економіст Джеффрі Сакс заявив: "Йдеться не про те, що український народ має право вибору. Зараз це де-факто уряд. Він не має жодної, абсолютно жодної конституційної легітимності. Я говорю про Зеленського. І вони (українські чоловіки, – ред.) не мають права голосу. Їх забирають з вулиць, щоб відправити на лінію фронту як гарматне м'ясо".

Спростування: Подібні заяви є поширенням кремлівського наративу щодо так званої нелегітимності президента Володимира Зеленського. Позаяк українська Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану, чинний президент України залишається легітимним лідером держави.