Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ

Про це пише The Wall Street Journal.

Джерела видання стверджують, що американський мільярдер Ілон Маск пригальмував з планами щодо створення політичної партії. Маск заявив союзникам, що хоче зосередитись на своїх компаніях і не бажає відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б перетягнути виборців.

На початку минулого місяця він заявив, що створить "Американську партію", щоб представляти виборців США, незадоволених двома основними політичними партіями. Розглядаючи можливість створення партії, генеральний директор Tesla частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA.

Маск підтримував зв'язок з Венсом протягом останніх тижнів і визнав перед колегами, що якщо продовжить створювати політичну партію, то зіпсує свої стосунки з віцепрезидентом, повідомляють джерела.

Деякі джерела уточнили, що Маск та його колеги повідомили близьким до нього людям, що він розглядає можливість використання частини своїх величезних фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на пост президента у 2028 році. Маск витратив майже $300 млн на підтримку Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року.

Союзники Маска заявили, що він офіційно не виключав створення нової партії та може змінити свою думку з наближенням проміжних виборів. Але Маск та його команда не взаємодіяли з багатьма відомими людьми, які висловили підтримку ідеї нової партії або могли б стати вирішальним ресурсом, щоб допомогти їй розпочати роботу, зокрема допомагаючи з включенням до виборчих бюлетенів у ключових штатах.

Наприкінці липня його колеги скасували дзвінок із зовнішньою групою, яка спеціалізується на організації кампаній третіх сторін, повідомляє інсайдер, безпосередньо обізнаний з цим питанням. Учасникам повідомили, що зустріч скасовано, оскільки Маск хотів зосередитися на управлінні своїм бізнесом.

Рішення Маска відмовитися від планів створення третьої партії буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року. Історично склалося так, що треті партії часто виступають спойлерами та відтягують голоси від двох основних партій. Для Венса збереження Маска на своєму боці може виявитися ключовим для його потенційних президентських амбіцій. У 2024 році політичний комітет Маска, America PAC, витратив мільйони в таких штатах, як Пенсильванія, щоб допомогти Трампу перемогти.

На початку цього року Маск публічно посварився з Трампом, стверджуючи, що президент не сидів би в Овальному кабінеті без його підтримки, та критикуючи далекосяжний пакет податкових та видаткових заходів, який пропагував Трамп.

У липні Маск повідомив своїм понад 200 мільйонам підписників на X, що він організує Американську партію з метою участі у виборах до Палати представників та сенату наступного року.

Генеральний директор Tesla стверджував, що підтримане Трампом законодавство містить занадто багато державних витрат. Маск, який очолював департамент ефективності уряду, перш ніж залишити адміністрацію Трампа наприкінці травня, погрожував підтримати праймеріз проти республіканців, які проголосували за законопроєкт.

Є ознаки того, що Маск і Трамп примирилися. Вони перестали сваритися в соціальних мережах, і Маск останнім часом не публікував на X нічого, що б критикувало Трампа чи республіканців.