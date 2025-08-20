Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Маск передумав створювати політичну партію та прагне підтримувати зв'язки з Джей Ді Венсом, - WSJ

Дар'я Тарасова
20 серпня, 2025 середа
13:04
Світ Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск заявив союзникам, що хоче зосередитись на своїх компаніях і не бажає відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б перетягнути виборців

Зміст

Про це пише The Wall Street Journal.

Джерела видання стверджують, що американський мільярдер Ілон Маск пригальмував з планами щодо створення політичної партії. Маск заявив союзникам, що хоче зосередитись на своїх компаніях і не бажає відштовхувати впливових республіканців, створюючи третю партію, яка могла б перетягнути виборців.

На початку минулого місяця він заявив, що створить "Американську партію", щоб представляти виборців США, незадоволених двома основними політичними партіями. Розглядаючи можливість створення партії, генеральний директор Tesla частково зосередився на підтримці зв'язків з віцепрезидентом Джей Ді Венсом, якого багато хто вважає потенційним спадкоємцем політичного руху MAGA.

Маск підтримував зв'язок з Венсом протягом останніх тижнів і визнав перед колегами, що якщо продовжить створювати політичну партію, то зіпсує свої стосунки з віцепрезидентом, повідомляють джерела.

Деякі джерела уточнили, що Маск та його колеги повідомили близьким до нього людям, що він розглядає можливість використання частини своїх величезних фінансових ресурсів для підтримки Венса, якщо той вирішить балотуватися на пост президента у 2028 році. Маск витратив майже $300 млн на підтримку Трампа та інших республіканців на виборах 2024 року.

Союзники Маска заявили, що він офіційно не виключав створення нової партії та може змінити свою думку з наближенням проміжних виборів. Але Маск та його команда не взаємодіяли з багатьма відомими людьми, які висловили підтримку ідеї нової партії або могли б стати вирішальним ресурсом, щоб допомогти їй розпочати роботу, зокрема допомагаючи з включенням до виборчих бюлетенів у ключових штатах.

Наприкінці липня його колеги скасували дзвінок із зовнішньою групою, яка спеціалізується на організації кампаній третіх сторін, повідомляє інсайдер, безпосередньо обізнаний з цим питанням. Учасникам повідомили, що зустріч скасовано, оскільки Маск хотів зосередитися на управлінні своїм бізнесом.

Рішення Маска відмовитися від планів створення третьої партії буде перемогою для республіканців напередодні проміжних виборів наступного року. Історично склалося так, що треті партії часто виступають спойлерами та відтягують голоси від двох основних партій. Для Венса збереження Маска на своєму боці може виявитися ключовим для його потенційних президентських амбіцій. У 2024 році політичний комітет Маска, America PAC, витратив мільйони в таких штатах, як Пенсильванія, щоб допомогти Трампу перемогти.

На початку цього року Маск публічно посварився з Трампом, стверджуючи, що президент не сидів би в Овальному кабінеті без його підтримки, та критикуючи далекосяжний пакет податкових та видаткових заходів, який пропагував Трамп.

У липні Маск повідомив своїм понад 200 мільйонам підписників на X, що він організує Американську партію з метою участі у виборах до Палати представників та сенату наступного року.

Генеральний директор Tesla стверджував, що підтримане Трампом законодавство містить занадто багато державних витрат. Маск, який очолював департамент ефективності уряду, перш ніж залишити адміністрацію Трампа наприкінці травня, погрожував підтримати праймеріз проти республіканців, які проголосували за законопроєкт.

Є ознаки того, що Маск і Трамп примирилися. Вони перестали сваритися в соціальних мережах, і Маск останнім часом не публікував на X нічого, що б критикувало Трампа чи республіканців. 

  • Трамп наприкінці липня опублікував на Truth Social, що хоче, щоб Маск та його бізнес процвітали, додавши, що їхній успіх — це добре для країни.
  • У червні Ілон Маск зізнався, що шкодує про деякі свої нещодавні заяви щодо президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Натомість глава Білого дому каже, що не має жодних образ.
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
Путін запропонував зустрітися з Зеленським у Москві, президент України відмовився, - ЗМІ
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Автор Дмитро Марценишин
20 серпня, 2025 середа
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
Гадюка лісова
Автор Крістіна Слончак
13 серпня, 2025 середа
Будьте обережними в цих місцях: де можуть ховатись гадюки
13:36
Дональд Туск
"Я б спробував знайти інше місце": Туск виступив проти переговорів Зеленського і Путіна в Будапешті
13:22
Зі США на батьківщину депортували українців, у ДПСУ дали роз'яснення
12:22
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, в яких регіонах України варто чекати дощів
12:05
OPINION
Чому поляки так люблять угорців?
11:55
Оновлено
атака РФ на Сумщину, 20.08.2025
Росія атакувала Україну БПЛА: на Сумщині 14 поранених, серед них є діти, на Одещині влучання по газорозподільній станції
11:44
Обстріл Краматорська 15 січня
Російські пропагандисти запустили фейк, що Україна "готує серію ударів по Краматорську", - ЦПД
11:41
Звинувачення актора Темляка у насильстві: Нацполіція почала досудове розслідування
11:25
Аналітика
Куди дотягнеться “довга рука” Фламінго?
11:05
Огляд
міжнародний огляд
Путін затягуватиме переговори нескінченно, а у Європи не вистачає військ для України. Акценти світових ЗМІ 20 серпня
10:40
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 серпня: скільки просять за євро та долар в обмінниках
10:33
Ексклюзив
Трамп і Путін
Путіну пропонують супер вигідні позиції і його відмова матиме для РФ наслідки, - політолог Денисенко
10:09
електроенергія
Споживання електроенергії зросло через хмарність: ситуація в енергосистемі 20 серпня
10:01
OPINION
"ТрамПут" міжнародної системи. Хід за Україною
09:46
ППО
Нічна атака РФ: Сили ППО ліквідували балістичну ракету і 62 з 93 БПЛА
09:45
Ексклюзив
Електронний реєстр ТЦК ніяк не допоможе припинити силову діяльність їхніх представників, - нардепка Бобровська
09:29
нафтопровід "Дружба"
Нафтопровід "Дружба" відновив роботу, - очільник МЗС Угорщини
09:04
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Російська армія просунулася у Серебрянському лісництві, - DeepState
08:43
Ексклюзив
Трамп на даху
Трамп показав, що світ є багатополярним і США в ньому вже не домінують, - політолог Магда
08:41
Речниця Білого дому Керолайн Левітт
США не виключають надання підтримки з повітря у межах гарантій безпеки для України
08:13
Оновлено
війна з Росією
Минулої доби на фронті зафіксували 175 боїв: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 50 російських атак
08:04
без світла, свічка блекаут
На ТОТ Запоріжжя і Херсонщини стався повний блекаут, - ЗМІ
08:01
OPINION
Трансатлантична єдність, а не міфічні саміти миру
08:00
Аналітика
Бути частиною України: що змушує українців за кордоном діяти. Інсайти від ОПОРИ
07:36
Інфографіка
розбита російська техніка
За добу війни РФ втратила 50 артсистем і 920 військових
07:14
Огляд
Південна та Північна Корея
Незавершена війна: як протистояння двох Корей відлунює у глобальній безпеці та в Україні
07:01
Пресреліз
Без плану повернення біженців втрачаємо капітал для відбудови України, - Микола Княжицький
06:40
TikTok
"Америко, ми повернулися": Білий дім запустив акаунт у TikTok
06:12
Військові облігації
У Дію додали нову військову облігацію "Бахмут"
05:48
Реджеп Тайїп Ердоган
Рютте і Ердоган обговорили внесок Туреччини у мирний процес в Україні
01:24
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Воду дають раз на три доби, і то не скрізь: Андрющенко про критичну ситуацію на окупованій Донеччині
00:45
Молдова
У Молдові тимчасово обмежили діяльність 4 проросійських партій
00:17
Оновлено
Ліга чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів вирішального раунду кваліфікації
00:02
У разі мирної угоди 10 країн Європи готові відправити війська в Україну, - Bloomberg
2025, вiвторок
19 серпня
23:36
Трамп телефонував Орбану й цікавився, чому Угорщина блокує вступ України в ЄС, - Bloomberg
22:40
Японія
Японія братиме участь у гарантіях безпеки для України, - премʼєр Сіґеру
22:34
Ексклюзив
Володимир Путін
Зараз звужується поле маневру для Путіна, - Рибачук
22:23
Швейцарія
Швейцарія заявила про готовність прийняти ймовірні мирні перемовини за участі Путіна попри ордер МКС
21:45
Кая Каллас
"Має бути готовий до наступного місяця": Каллас пообіцяла нові санкції ЄС проти Росії
21:13
Ексклюзив
Зеленський, путін
"Немає жодного питання, з якого можна було б розпочати розмову": дипломат Єльченко про ймовірну зустріч Зеленського та Путіна
21:04
Оновлено
НАТО
Військові лідери НАТО завтра проведуть зустріч щодо України та подальших кроків
Більше новин
