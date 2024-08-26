Масштабний витік даних ФСБ: у мережі зʼявилися інформація про тих, хто перетинав кордон Росії останні 10 років
Стався масштабний витік даних ФСБ і у мережі зʼявилася інформація про людей, які перетнули російський кордон протягом останніх 10 років - з 2014 по 2024
Про це заявив журналіст-розслідувач Андрій Захаров, передає "Радіо Свобода".
Відомо, що медійник виявив базу ФСБ на одному з агрегаторів витоків даних. За словами Захарова, у ній міститься прізвище, імʼя й по-батькові особи, яка перетинала кордон РФ, місце, де вона це зробила, її транспорт і країну, куди вона виїхала.
Журналіст вважає, що це є найбільшим витоком даних ФСБ. Зокрема, він опублікував скриншоти з інформацією про перетин російського кордону в 2020 році на приватному літаку олігархом Романом Абрамовичем і помічником президента Миколою Патрушевим (на літаку спецзагону "Росія" також у 2020 році). Тоді вони літали до Женеви, Швейцарія.
Також Захаров перевірив достовірність даних, знайшовши в них своє імʼя та інформацію про своє переміщення.
Зазначено, що в цьому витоку інформації ФСБ є повна версія бази даних тих, хто виїхав із Росії у 2022-2024 роках. У цій базі також вказуються причини перетину кордону, серед яких: "початок "СВО", "оголошення мобілізації", "заколот ПВК Вагнера". Однак журналіст підкреслює, що в цій базі були неточності.
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