Прикордонниця Аліна Паніна розповіла, що виявляє завербованих із жителів окупованих територій агентів ФСБ
Військова Державної прикордонної служби України, волинянка Аліна Паніна після повернення з російського полону знову служить на кордоні. Там їй трапляються завербовані ФСБ особи
Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Еспресо Тетяні Яворській.
"Я працюю на кордоні, через який виїжджають, наприклад, з окупованих територій. Шкода цих людей, але коли ближче про декого з них дізнаєшся, оглядаєш їхні речі, то знаходиш російські паспорти, а також паспорти, які вони везуть своїм родичам, що вже тут в Україні перебувають. Переглядаючи їхні телефони, бачиш, що вони працюють на ФСБ Росії", - зазначила Паніна.
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"Ці люди зсередини гнилі. Вони просто причаїлись і чекають "рускій мір", - наголосила прикордонниця.
Що відомо про Аліну Паніну
27 років.
Родом з Нововолинська.
До повномасштабного вторгнення була прикордонником-кінологом.
Разом зі своїм нареченим Іллею Музикою та іншими побратимами і посестрами впродовж двох місяців тримала оборону Маріуполя. Пережила жахіття концтабору в Оленівці і російський полон, куди потрапила 25-річною.
Разом з Іллею працює над майбутньою книгою спогадів.
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