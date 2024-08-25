Прикордонниця Аліна Паніна розповіла, що виявляє завербованих із жителів окупованих територій агентів ФСБ

Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Еспресо Тетяні Яворській.

"Я працюю на кордоні, через який виїжджають, наприклад, з окупованих територій. Шкода цих людей, але коли ближче про декого з них дізнаєшся, оглядаєш їхні речі, то знаходиш російські паспорти, а також паспорти, які вони везуть своїм родичам, що вже тут в Україні перебувають. Переглядаючи їхні телефони, бачиш, що вони працюють на ФСБ Росії", - зазначила Паніна.

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"Ці люди зсередини гнилі. Вони просто причаїлись і чекають "рускій мір", - наголосила прикордонниця.

Що відомо про Аліну Паніну

27 років.

Родом з Нововолинська.

До повномасштабного вторгнення була прикордонником-кінологом.

Разом зі своїм нареченим Іллею Музикою та іншими побратимами і посестрами впродовж двох місяців тримала оборону Маріуполя. Пережила жахіття концтабору в Оленівці і російський полон, куди потрапила 25-річною.

Разом з Іллею працює над майбутньою книгою спогадів.