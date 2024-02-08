Масштабний зсув ґрунту у Грузії: кількість загиблих зросла до 9, серед них 3 дитини

Про це інформує NewsGerogia.

Вказано, що останнім вдалося знайти тіло жінки середніх років. За словами місцевих, воно перебувало досить далеко від місця сходження зсуву, на іншому березі річки Ханісцкалі.

До цього рятувальники знайшли тіла ще трьох жертв, одну людину врятували. Наразі вона перебуває у лікарні з численними переломами, загинули кілька членів її сім'ї. Ще шістьох людей оголосили зниклими.

Як розповіли у Національному агентстві з охорони навколишнього середовища, зсув здебільшого стався через рясні опади 5-7 лютого. Орієнтовно зійшло 150 тисяч кубометрів ґрунту.