Мав чітку позицію: Добрянський про відносини обраного Папи з Трампом за його першу каденцію
Речник Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський зазначив, що обрання першого в історії американця на престол Папи Римського змінило інформаційний фокус у США, затьмаривши навіть гучні політичні плани Дональда Трампа
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Головною подією стало обрання нового Папи Римського - це привернуло увагу настільки, що навіть відвернуло громадськість від президента Трампа. Той планував зробити гучний анонс про окрему угоду з Великою Британією. Хоча рамкова угода ще не була остаточно укладена, президент сподівався, що саме вона стане головною новиною дня. Та виявилося інакше: тепер увага прикута до іншого американця, і вже не до віцепрезидента Джей Ді Венса, якого вважали найвпливовішим католиком США, а до нового Папи, який став, без перебільшення, ще важливішою фігурою з Америки", - зауважив Добрянський.
За його словами, ще до того, як стати Папою, кардинал мав чітку позицію щодо теології та, зокрема, поділяв думки про любов до ближнього. У першу каденцію Трампа він гостро реагував на політику адміністрації - особливо на депортації, коли дітей розлучали з батьками. Він відкрито виступав проти цього, як і багато інших католиків, включно з деякими друзями самого Трампа.
"Чи буде розрив між адміністрацією США і першим американцем на папському престолі - ще не зрозуміло. Але Трамп задоволений тим, що увага світових ЗМІ знову прикута до Америки - і, можливо, він вважатиме, що це сталося завдяки його надзвичайному впливу", - додав Добрянський.
- У четвер, 8 травня, кардинали обрали нового Папу Римського з третьої спроби: ним став Роберт Френсіс Превост зі США, який узяв ім'я Лев XIV.
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