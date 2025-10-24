Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
У пʼятницю, 24 жовтня, президентка Молдови Мая Санду призначила Александру Мунтяну кандидатом на посаду прем’єр-міністра
Про це повідомили на сайті офісу президента.
Президентка Мая Санду підписала указ про призначення Александру Мунтяна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Молдови.
"Бажаю йому успіху у формуванні уряду, який здобуде довіру парламенту та реалізує найважливіші очікування громадян: забезпечення миру, підготовку країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя людей", - наголосила глава держави.
Зазначається, що призначений кандидат має представити парламенту команду та програму уряду для отримання вотуму довіри та призначення нового уряду.
Александру Мунтяну - 61 рік. В Україні бізнесмен з 2007 року, і за цей час він очолив департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital та у 2016 році заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Молдові.
У Молдові Мунтяну став одним із засновників Американської торгівельної палати, очолював Французький альянс і був співголовою Ділової консультативної ради з Південно-Східної Європи та Євразії.
- Після завершення голосування на парламентських виборах Центральна виборча комісія Молдови 29 вересня опублікувала оброблені результати з виборчих дільниць. Проєвропейська партія PAS набрала 50% голосів, тоді як проросійський блок комуністів і соціалістів – 24%.
