Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні

Мая Санду призначила новим премʼєром Молдови бізнесмена Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні

Марія Музиченко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
19:33
Світ

У пʼятницю, 24 жовтня, президентка Молдови Мая Санду призначила Александру Мунтяну кандидатом на посаду прем’єр-міністра

Зміст

Про це повідомили на сайті офісу президента.

Президентка Мая Санду підписала указ про призначення Александру Мунтяна кандидатом на посаду прем’єр-міністра Молдови.

"Бажаю йому успіху у формуванні уряду, який здобуде довіру парламенту та реалізує найважливіші очікування громадян: забезпечення миру, підготовку країни до вступу в ЄС, зміцнення економіки та підвищення рівня життя людей", - наголосила глава держави.

Зазначається, що призначений кандидат має представити парламенту команду та програму уряду для отримання вотуму довіри та призначення нового уряду.

Александру Мунтяну - 61 рік. В Україні бізнесмен з 2007 року, і за цей час він очолив департамент прямих інвестицій компанії Dragon Capital та у 2016 році заснував інвестиційну компанію 4i Capital Partners, що спеціалізується на управлінні інвестиціями в Україні, Білорусі та Молдові. 

У Молдові Мунтяну став одним із засновників Американської торгівельної палати, очолював Французький альянс і був співголовою Ділової консультативної ради з Південно-Східної Європи та Євразії.

  • Після завершення голосування на парламентських виборах Центральна виборча комісія Молдови 29 вересня опублікувала оброблені результати з виборчих дільниць. Проєвропейська партія PAS набрала 50% голосів, тоді як проросійський блок комуністів і соціалістів – 24%.
Новини
Україна
політика
Молдова
Мая Санду
Марія Музиченко
24 жовтня, 2025 п'ятниця
