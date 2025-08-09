"Майбутнє України не може бути вирішене без українців": Макрон після розмови з Зеленським
Президент Франції Емманюель Макрон після розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив намір європейських союзників брати участь у врегулюванні російсько-української війни
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Я щойно знову поспілкувався з президентом Зеленським, а також з канцлером Мерцем і прем'єр-міністром Стармером. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в рамках Коаліції охочих", - наголосив французький лідер.
На його переконання, "майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку".
"Європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цього питання, оскільки це стосується їхньої безпеки. Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - підсумував Макрон.
- 9 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем’єр-міністрами Великої Британії Кіром Стармером, Естонії Крістеном Міхалом, Данії Метте Фредеріксен, Іспанії Педро Санчесом та президентами Франції Емманюелем Макроном і Фінляндії Александром Стуббом.
