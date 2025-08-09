"Майбутнє України не може бути вирішене без українців": Макрон після розмови з Зеленським

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Я щойно знову поспілкувався з президентом Зеленським, а також з канцлером Мерцем і прем'єр-міністром Стармером. Ми залишаємося рішучими у підтримці України, працюючи в дусі єдності та спираючись на роботу, розпочату в рамках Коаліції охочих", - наголосив французький лідер.

На його переконання, "майбутнє України не може бути вирішене без українців, які вже понад три роки борються за свою свободу і безпеку".

"Європейці також обов'язково братимуть участь у вирішенні цього питання, оскільки це стосується їхньої безпеки. Я продовжуватиму тісно координувати свої дії з президентом Зеленським та нашими європейськими партнерами", - підсумував Макрон.