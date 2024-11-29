Меркель закликала Україну розглянути дипломатичні шляхи припинення війни

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF, цитує агентство DPA.

У ромові із журналісткою, Меркель наголосила на тому, що "Росія не повинна виграти цю війну".

"Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", - зазначила Меркель.

За її словами, на посаді канцлерки вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.

"Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Володимир Путін, - ред.) вчинив з Україною", - додала Меркель.

Втім, колишня канцлерка також заявила, що "завжди потрібно паралельно розглядати дипломатичні рішення".

За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час. Однак, вона не уточнила, коли саме такий час може настати.

Меркель наголосила на своїй підтримці того, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.

"Однак я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", – зазначила Меркель.