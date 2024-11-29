Меркель закликала Україну розглянути дипломатичні шляхи припинення війни
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до України та її прихильників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яка була розв’язана Росією
Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF, цитує агентство DPA.
У ромові із журналісткою, Меркель наголосила на тому, що "Росія не повинна виграти цю війну".
"Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", - зазначила Меркель.
За її словами, на посаді канцлерки вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.
"Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Володимир Путін, - ред.) вчинив з Україною", - додала Меркель.
Втім, колишня канцлерка також заявила, що "завжди потрібно паралельно розглядати дипломатичні рішення".
За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час. Однак, вона не уточнила, коли саме такий час може настати.
Меркель наголосила на своїй підтримці того, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.
"Однак я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", – зазначила Меркель.
- Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що її роблять цапом-відбувайлом за російську війну проти України та її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в Альянсі.
- Також Ангела Меркель вважає, що якби Україна почала свій шлях до НАТО у 2008 році, то війна розпочалася б раніше.
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