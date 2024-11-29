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Головна Світ Меркель закликала Україну розглянути дипломатичні шляхи припинення війни

Меркель закликала Україну розглянути дипломатичні шляхи припинення війни

Катерина Ганжа
29 листопада, 2024 п'ятниця
13:08
Світ Ангела Меркель

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до України та її прихильників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, яка була розв’язана Росією

Зміст

Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF, цитує агентство DPA

У ромові із журналісткою, Меркель наголосила на тому, що "Росія не повинна виграти цю війну". 

"Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", - зазначила Меркель.

За її словами, на посаді канцлерки вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації.

"Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Володимир Путін, - ред.) вчинив з Україною", - додала Меркель. 

Втім, колишня канцлерка також заявила, що "завжди потрібно паралельно розглядати дипломатичні рішення". 

За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час.  Однак, вона не уточнила, коли саме такий час може настати.

Меркель наголосила на своїй підтримці того, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію.

"Однак я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", – зазначила Меркель.

  • Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що її роблять цапом-відбувайлом за російську війну проти України та її позицію на саміті НАТО у 2008 році, коли вона завадила Києву отримати План дій щодо членства в Альянсі.
  • Також Ангела Меркель вважає, що якби Україна почала свій шлях до НАТО у 2008 році, то війна розпочалася б раніше. 
Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Ангела Меркель
Війна з Росією
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