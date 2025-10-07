Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені

Про це Фрідріх Мерц сказав в ефірі німецьких телеканалів ntv і RTL, пише DW.

Минулого тижня в Копенгагені, Данія, відбувся великий саміт Євроспільноти. Глави держав та урядів 27 країн ЄС, лідери 20 інших країн провели зустріч, на якій обговорювали питання безпеки.

Фрідріх Мерц підтвердив, що між ним і прем'єр-міністром Угорщини сталася суперечка.

"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц.

На цей закид Мерц відповів Віктору Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві.

"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - пояснив свою позицію німецький канцлер.