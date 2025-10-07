Мерц розповів, чому між ним і Орбаном сталася суперечка на саміті лідерів ЄС у Копенгагені
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, що минулого тижня мав досить гостру суперечку з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Копенгагені
Про це Фрідріх Мерц сказав в ефірі німецьких телеканалів ntv і RTL, пише DW.
Минулого тижня в Копенгагені, Данія, відбувся великий саміт Євроспільноти. Глави держав та урядів 27 країн ЄС, лідери 20 інших країн провели зустріч, на якій обговорювали питання безпеки.
Фрідріх Мерц підтвердив, що між ним і прем'єр-міністром Угорщини сталася суперечка.
"Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори", - пояснив Мерц.
На цей закид Мерц відповів Віктору Орбану, що той торік у липні, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, був у Києві, а потім у Москві.
"І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти", - пояснив свою позицію німецький канцлер.
- Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені звинуватив прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у зриві дискусій щодо потреб блоку в безпеці.
