Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина

Це підтвердила компанія, пише Axios.

"Ми видалили ці облікові записи через неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і осіб", - йдеться в електронному листі "Мета", надісланому у редакцію.

Водночас компанія не уточнила, як саме облікові записи, пов’язані з Хаменеї, порушили цю політику, згідно з якою організаціям або особам, які проголошують насильство або беруть у ньому участь, забороняється бути присутніми на її платформах.



Варто зазначити, що соціальні мережі Instagram і Facebook заблоковані в Ірані.

До блокування акаунт іранського лідера в інстаграмі мав понад 5 мільйонів підписників.