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Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина

10 лютого, 2024 субота
10:36
Світ верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї

У п'ятницю, 9 лютого, компанія Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у фейсбуці та інстаграмі. Облікові записи порушували політику щодо небезпечних осіб та організацій

Це підтвердила компанія, пише Axios.

"Ми видалили ці облікові записи через неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і осіб", - йдеться в електронному листі "Мета", надісланому у редакцію.

Водночас компанія не уточнила, як саме облікові записи, пов’язані з Хаменеї, порушили цю політику, згідно з якою організаціям або особам, які проголошують насильство або беруть у ньому участь, забороняється бути присутніми на її платформах.

Варто зазначити, що соціальні мережі Instagram і Facebook заблоковані в Ірані.

До блокування акаунт іранського лідера в інстаграмі мав понад 5 мільйонів підписників.

  • У ніч на 28 січня 2024 року невелика американська військова база Tower 22, розташована на перетині ліній державних кордонів Йорданії, Сирії та Іраку, зазнала удару безпілотним апаратом.
  • Пізніше Bloomberg писав, що внаслідок удару іранського безпілотника в Йорданії, що призвів до загибелі трьох американських солдатів, адміністрація Байдена розглядає можливість удару по Ірану, який може спричинити розширення регіонального конфлікту. Однак Іран заперечує свою причетність до цього інциденту
Теги:
Технології
Іран
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