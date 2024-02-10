Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану у Facebook та Instagram: яка причина
У п'ятницю, 9 лютого, компанія Meta видалила акаунти верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї у фейсбуці та інстаграмі. Облікові записи порушували політику щодо небезпечних осіб та організацій
Це підтвердила компанія, пише Axios.
"Ми видалили ці облікові записи через неодноразове порушення нашої політики щодо небезпечних організацій і осіб", - йдеться в електронному листі "Мета", надісланому у редакцію.
Водночас компанія не уточнила, як саме облікові записи, пов’язані з Хаменеї, порушили цю політику, згідно з якою організаціям або особам, які проголошують насильство або беруть у ньому участь, забороняється бути присутніми на її платформах.
Варто зазначити, що соціальні мережі Instagram і Facebook заблоковані в Ірані.
До блокування акаунт іранського лідера в інстаграмі мав понад 5 мільйонів підписників.
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