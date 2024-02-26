Методи роботи Ради безпеки ООН потребують серйозної реформи, - Гутерреш

Про це повідомляє Reuters.

Гутерреш вважає, що війни в Україні та в Ізраїлі "можливо смертельно" підірвали авторитет Радбезу ООН.

"Відсутність єдності в Раді щодо вторгнення Росії в Україну та військових операцій Ізраїлю в Газі після жахливих терористичних атак ХАМАС 7 жовтня серйозно – можливо, смертельно підірвало її авторитет. Рада потребує серйозної реформи її складу та методів роботи", – сказав він.

За словами генсека ООН, Рада безпеки часто опиняється в глухому куті та "не здатна діяти з найважливіших питань миру та безпеки нашого часу".