Методи роботи Ради безпеки ООН потребують серйозної реформи, - Гутерреш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що методи роботи та склад Ради безпеки ООН потребують "серйозної реформи", оскільки вона не змогла відреагувати належним чином на вторгнення Росії в Україну й конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС
Про це повідомляє Reuters.
Гутерреш вважає, що війни в Україні та в Ізраїлі "можливо смертельно" підірвали авторитет Радбезу ООН.
"Відсутність єдності в Раді щодо вторгнення Росії в Україну та військових операцій Ізраїлю в Газі після жахливих терористичних атак ХАМАС 7 жовтня серйозно – можливо, смертельно підірвало її авторитет. Рада потребує серйозної реформи її складу та методів роботи", – сказав він.
За словами генсека ООН, Рада безпеки часто опиняється в глухому куті та "не здатна діяти з найважливіших питань миру та безпеки нашого часу".
- 20 лютого США втретє наклали вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо війни між Ізраїлем і ХАМАСом, заблокувавши вимогу негайного припинення вогню в секторі Гази.
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