"Ми бачимо, що НАТО намагається заплющити очі": полковник СБУ Костенко про атаку на Польщу

Про це в ефірі Еспресо сказав народний депутат України, секретар Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

"Коли 19 дронів летять у напрямку, зокрема, стратегічних об'єктів, таких як аеродром у Жешуві, куди надходить уся допомога для України, - то вже не скажеш, що ці дрони заблукали. І навіть коли говорять, що на них діяли засоби РЕБ і тому вони полетіли в Польщу, але у Польщі немає РЕБ.

Якщо дія РЕБ припинилася, то дрони, маючи закладені координати, мали розвернутися й знову летіти на територію України, якщо їхні цілі були саме там, як це мало б бути запрограмовано", - пояснив Костенко.

За словами полковника СБУ, дрони летіли за тими координатами, які були закладені у РФ, і можна зробити висновок, що це свідома провокація, організована з подачі Путіна.

"Щодо реакції Польщі й НАТО, ми між собою в чатах розмовляли, що зараз лідери НАТО та інших країн вмовляють наше керівництво сказати, що це ми запустили ці дрони, аби не брати на себе відповідальність і не визнавати, що це реальний акт агресії.

Ми бачимо, що в НАТО намагаються заплющити очі. А Путін ескалує, заручається допомогою своїх союзників і підвищує ставки. На жаль, Європа і Польща реагують досить слабо", - наголосив Костенко.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.