"Ми хочемо припинення вогню і миру", - в Орбана відреагували на операцію ЗСУ в Курській області
В апараті угорського премʼєр-міністра Віктора Орбана прокоментували події в Курській області РФ, заявивши, що "продовжують бути прихильниками миру"
Про це повідомив керівник апарату Гергей Гуяш, передає Telex.
"Україна не тільки захищається, а й атакує. Ми хочемо припинення вогню і миру", - прокоментував він операцію ЗСУ на Курщині.
Гуяш додав, що Будапешт "продовжує бути прихильником миру".
Водночас керівник апарату угорського премʼєра сказав, що незважаючи на війну, Україна та Росія не мають забувати, що вони відповідають за енергетичну безпеку Європи.
- 22 серпня військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих зазначив, що операція на Курщині змінила стратегічну ініціативу на користь ЗСУ.
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