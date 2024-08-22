"Ми хочемо припинення вогню і миру", - в Орбана відреагували на операцію ЗСУ в Курській області

Про це повідомив керівник апарату Гергей Гуяш, передає Telex.

"Україна не тільки захищається, а й атакує. Ми хочемо припинення вогню і миру", - прокоментував він операцію ЗСУ на Курщині.

Гуяш додав, що Будапешт "продовжує бути прихильником миру".

Водночас керівник апарату угорського премʼєра сказав, що незважаючи на війну, Україна та Росія не мають забувати, що вони відповідають за енергетичну безпеку Європи.