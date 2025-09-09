"Ми не довіряємо Путіну": Навроцький заявив, що РФ може вторгнутися в інші країни
Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що російський диктатор Володимир Путін готовий до вторгнення в інші країни
Про це він сказав на спільній пресконференції з з президентом Фінляндії Александром Стуббом, повідомляє The Guardian.
"Ми не довіряємо добрим намірам Володимира Путіна. Очікуючи, звичайно, довгострокового миру, постійного миру, який необхідний нашим регіонам, ми вважаємо, що Володимир Путін також готовий вторгнутися в інші країни", – заявив польський лідер.
Через це, за його словами, Варшава розвиває свої збройні сили, а також партнерства та союзні відносини.
Водночас Стубб зауважив, що останніми місяцями регулярно спілкувався з американським президентом Дональдом Трампом на тлі намагань Європи припинити війну в Україні.
"Ми намагаємося пояснити, що Путіну не можна довіряти, що Путін використовує свою звичайну тактику затримки", – додав президент Фінляндії.
- У ніч проти 12 вересня Польща закриє кордони з Білоруссю на тлі початку спільних військових навчань Мінська й Росії "Захід-2025".
