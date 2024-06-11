"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц, надсилаючи меседж російському диктатору Володимиру Путіну, заявив, що не послабить підтримку України
Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
Шольц наголосив, що майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії ще не є перемовинами про закінчення війни. Для цього, на переконання канцлера Німеччини, Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну компанію і відвести війська.
"Проте можливо вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом, - зауважив він. - Але поки Путін буде безжально дотримуватись свої цілей у цій війні, наш меседж буде таким: ми не послабимо нашу підтримку України, ми надалі стоїмо непохитно на боці українців та українок".
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У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц анонсував поставку нового пакета допомоги Україні, який включатиме систему ППО Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси.
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