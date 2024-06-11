"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну

Про це він заявив під час брифінгу для ЗМІ за підсумками церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

Шольц наголосив, що майбутній Глобальний саміт миру у Швейцарії ще не є перемовинами про закінчення війни. Для цього, на переконання канцлера Німеччини, Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну компанію і відвести війська.

"Проте можливо вдасться показати шлях, яким можна покласти початок процесу, в котрому колись і Росія буде сидіти за столом, - зауважив він. - Але поки Путін буде безжально дотримуватись свої цілей у цій війні, наш меседж буде таким: ми не послабимо нашу підтримку України, ми надалі стоїмо непохитно на боці українців та українок".