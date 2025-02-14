"Ми не закриватимемо очі на воєнні злочини": у Канаді виступили проти запропонованого Трампом повернення Росії до G7
Консервативна та Ліберальна партії Канади виступили проти запропонованого президентом США Дональдом Трампом повернення Росії до G7
Про це вони написали у Х.
"Росію не слід запрошувати назад до G7. Саме Консервативний уряд очолював зусилля із виключення Росії з G8 через її незаконне вторгнення до Криму в 2014-му. Виключення Росії із G7 так само виправдане сьогодні", - наголосив очільник Консервативної партії Канади Пʼєр Полієв.
Кандидатка на посаду голови Ліберальної партії Канади й майбутнього премʼєр-міністра країни Христя Фріланд підкреслила, що не закриватиме очі на воєнні злочини РФ.
"Поки я залишатимусь премʼєр-міністром, Росія не отримає запрошення на участь у G7 в червні цього року. Ми не закриватимемо очі на воєнні злочини та напади на суверенітет інших держав”, - написала вона.
- Держави Великої сімки звинуватили Кремль у секретних зусиллях з метою підірвати обрані світові уряди через глобальні кампанії з дезінформації та впливу, які реалізуються за допомогою державного ЗМІ RT та Агентства соціального проєктування (SDA).
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