"Ми не закриватимемо очі на воєнні злочини": у Канаді виступили проти запропонованого Трампом повернення Росії до G7

Про це вони написали у Х.

"Росію не слід запрошувати назад до G7. Саме Консервативний уряд очолював зусилля із виключення Росії з G8 через її незаконне вторгнення до Криму в 2014-му. Виключення Росії із G7 так само виправдане сьогодні", - наголосив очільник Консервативної партії Канади Пʼєр Полієв.

Кандидатка на посаду голови Ліберальної партії Канади й майбутнього премʼєр-міністра країни Христя Фріланд підкреслила, що не закриватиме очі на воєнні злочини РФ.

"Поки я залишатимусь премʼєр-міністром, Росія не отримає запрошення на участь у G7 в червні цього року. Ми не закриватимемо очі на воєнні злочини та напади на суверенітет інших держав”, - написала вона.