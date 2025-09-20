"Ми ще не готові до цього": міністр фінансів Канади виключив можливість приєднання країни до ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Перебуваючи у Копенгагені для переговорів з міністрами фінансів Європейського Союзу, Шампань підтвердив міцні зв'язки між Канадою та країнами блоку.

"Ми дуже близькі, — наголосив він, додавши, що Канада "ймовірно є країною за межами Європи, яка має найтісніші зв'язки з Європейським Союзом", і що Європа "має бажання робити більше з Канадою".

Він підкреслив, що Канада активно співпрацює з ЄС у сфері оборонних закупівель і в питаннях заморожених російських активів, однак вступ до блоку не розглядається.

"Ми ще не готові до цього", - пояснив міністр.