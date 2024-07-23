Мінфін та Держдеп США отримали від Байдена частину повноважень щодо закону про підтримку України
Президент Джо Байден передав Міністерству фінансів та Державному департаменту США частину повноважень щодо закону про підтримку України
Про це йдеться на сайті Білого дому.
Вказано, що Байден підписав меморандум, відповідно до якого передав міністру фінансів США Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену свої функції та повноваження, які передбачені частиною пунктів закону про "Відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".
Йдеться, зокрема, про можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України.
- Раніше у Державному департаменті заявили, що коли США ведуть перемовини з міжнародними партнерами і союзниками в контексті питань глобальної безпеки, Україна залишається однією з найважливіших тем.
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