Мінфін та Держдеп США отримали від Байдена частину повноважень щодо закону про підтримку України

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Вказано, що Байден підписав меморандум, відповідно до якого передав міністру фінансів США Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену свої функції та повноваження, які передбачені частиною пунктів закону про "Відновлення економічного процвітання і можливостей для українців".

Йдеться, зокрема, про можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України.