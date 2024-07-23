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Мінфін та Держдеп США отримали від Байдена частину повноважень щодо закону про підтримку України

23 липня, 2024 вiвторок
04:30
Світ Джо Байден

Президент Джо Байден передав Міністерству фінансів та Державному департаменту США частину повноважень щодо закону про підтримку України

Зміст

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Вказано, що Байден підписав меморандум, відповідно до якого передав міністру фінансів США Джанет Йеллен та держсекретарю Ентоні Блінкену свої функції та повноваження, які передбачені частиною пунктів закону про "Відновлення економічного процвітання і можливостей для українців". 

Йдеться, зокрема, про можливість конфіскувати заморожені російські активи на відновлення України.

  • Раніше у Державному департаменті заявили, що коли США ведуть перемовини з міжнародними партнерами і союзниками в контексті питань глобальної безпеки, Україна залишається однією з найважливіших тем. 
Теги:
Економіка
Україна
Джо Байден
Війна з Росією
США
допомога США Україні
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