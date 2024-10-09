Міністр оборони Ізраїлю Галант скасував візит до США на прохання Нетаньягу
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант скасував візит до Пентагону в середу, 9 жовтня, тому що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу хотів спочатку поговорити з президентом США Джо Байденом
Про це повідомляє Reuters.
Пентагон відмовився пояснити, чому Галлант скасував свій візит, і направив журналістів до міністерства оборони Ізраїлю. Офіси Нетаньягу та Галланта не відразу відповіли на запит про коментар.
"Нам щойно повідомили, що міністр Галлант відкладає свою поїздку до Вашингтона", — сказала на брифінгу прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.
Ізраїльське інформаційне агентство Ynet повідомило, що Галлант сподівався, що його візит у США посилить координацію щодо Ірану, але за кілька годин до відльоту Нетаньягу поставив дві попередні умови: розмову з Байденом і схвалення кабінетом міністрів відповіді Ірану.
Білий дім передав питання про візит Галанта уряду Ізраїлю. Байден і його помічники говорили про можливу телефонну розмову з Нетаньягу з кінця вересня.
- Під час масштабної антиізраїльської демонстрації поблизу Білого дому, в якій взяли участь понад тисячу учасників, протестувальник здійснив спробу самопідпалу.
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