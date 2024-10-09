Міністр оборони Ізраїлю Галант скасував візит до США на прохання Нетаньягу

Про це повідомляє Reuters.

Пентагон відмовився пояснити, чому Галлант скасував свій візит, і направив журналістів до міністерства оборони Ізраїлю. Офіси Нетаньягу та Галланта не відразу відповіли на запит про коментар.

"Нам щойно повідомили, що міністр Галлант відкладає свою поїздку до Вашингтона", — сказала на брифінгу прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

Ізраїльське інформаційне агентство Ynet повідомило, що Галлант сподівався, що його візит у США посилить координацію щодо Ірану, але за кілька годин до відльоту Нетаньягу поставив дві попередні умови: розмову з Байденом і схвалення кабінетом міністрів відповіді Ірану.

Білий дім передав питання про візит Галанта уряду Ізраїлю. Байден і його помічники говорили про можливу телефонну розмову з Нетаньягу з кінця вересня.