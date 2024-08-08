Міністр оборони Південної Кореї виступив проти розробки власної ядерної зброї: причина
Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік виступає проти розробки власної ядерної зброї, оскільки побоюється розірвати зв'язки зі Сполученими Штатами
Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра, Південна Корея може розірвати свій союз зі США і шокувати фінансові ринки, якщо почне створювати ядерну зброю. Тому Шин Вон Сік намагається відкинути внутрішні заклики до створення власного арсеналу для стримування Північної Кореї.
Зазначається, що все більше південнокорейських чиновників та членів консервативної правлячої партії президента Юн Сок Йоля почали наголошувати на розробці власної ядерної зброї через те, що КНДР швидко нарощує ядерний і ракетний потенціал.
Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в альянсі зі США, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це спричинить різні покарання, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", - сказав міністр оборони.
- Нещодавно південнокорейський уряд ухвалив рішення про створення нового стратегічного командування, яке відповідатиме за операції зі стримування військових загроз із боку Північної Кореї.
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