Міністр оборони Південної Кореї виступив проти розробки власної ядерної зброї: причина

Про це повідомляє Reuters.

За словами міністра, Південна Корея може розірвати свій союз зі США і шокувати фінансові ринки, якщо почне створювати ядерну зброю. Тому Шин Вон Сік намагається відкинути внутрішні заклики до створення власного арсеналу для стримування Північної Кореї.

Зазначається, що все більше південнокорейських чиновників та членів консервативної правлячої партії президента Юн Сок Йоля почали наголошувати на розробці власної ядерної зброї через те, що КНДР швидко нарощує ядерний і ракетний потенціал.

Ви зіткнетеся з величезною тріщиною в альянсі зі США, і якщо ми вийдемо з договору про нерозповсюдження ядерної зброї, це спричинить різні покарання, починаючи з негайного шоку на нашому фінансовому ринку", - сказав міністр оборони.