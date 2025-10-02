Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію

Про це йдеться в спільній заяві, яка опублікована на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.

"Ескалаційні дії Росії, в тому числі порушення повітряного простору НАТО, збільшення ударів по цивільних й пошкодження урядових та дипломатичних будівель в Україні, - неприйнятні та підривають зусилля зі встановлення миру", - наголошується у документі.

Зазначається, що держави G7 "розробляють широкий перелік можливих дій, аби вирішити фінансові потреби України й гарантувати, що Росія не зможе перечекати".

"Ми погодилися, що зараз настав час для максимального тиску на російський експорт нафти, що є основним джерелом їхніх доходів. Ми будемо націлені на тих, хто продовжує збільшувати закупівлю російської нафти після вторгнення в Україну, а також на тих, хто сприяє обхідним шляхам", - йдеться у заяві.

Міністри G7 також пообіцяли вжити конкретних заходів, аби суттєво знизити імпорт з Росії, зокрема вуглеводнів, та поступово від нього відмовитися.

"Ми також серйозно розглядаємо можливість запровадження торговельних заходів та інших обмежень щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, в тому числі щодо нафтопродуктів, вироблених з російської нафти", - резюмували міністри.