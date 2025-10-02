Міністри фінансів G7 домовилися про спільні кроки для посилення тиску на Росію
Міністри фінансів країн G7 домовилися про спільні кроки для подальшого посилення санкційного тиску на Росію
Про це йдеться в спільній заяві, яка опублікована на сайті уряду Канади, яка у 2025 році головує в G7.
"Ескалаційні дії Росії, в тому числі порушення повітряного простору НАТО, збільшення ударів по цивільних й пошкодження урядових та дипломатичних будівель в Україні, - неприйнятні та підривають зусилля зі встановлення миру", - наголошується у документі.
Зазначається, що держави G7 "розробляють широкий перелік можливих дій, аби вирішити фінансові потреби України й гарантувати, що Росія не зможе перечекати".
"Ми погодилися, що зараз настав час для максимального тиску на російський експорт нафти, що є основним джерелом їхніх доходів. Ми будемо націлені на тих, хто продовжує збільшувати закупівлю російської нафти після вторгнення в Україну, а також на тих, хто сприяє обхідним шляхам", - йдеться у заяві.
Міністри G7 також пообіцяли вжити конкретних заходів, аби суттєво знизити імпорт з Росії, зокрема вуглеводнів, та поступово від нього відмовитися.
"Ми також серйозно розглядаємо можливість запровадження торговельних заходів та інших обмежень щодо країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії, в тому числі щодо нафтопродуктів, вироблених з російської нафти", - резюмували міністри.
- Наприкінці вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз посилює економічний тиск на Росію і готує новий пакет санкцій, який включатиме жорсткі обмеження в енергетиці, фінансових послугах та торгівлі.
