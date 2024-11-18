"Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими": Боррель закликав ЄС не зволікати з прийняттям рішень щодо України

Про це інформує Politico.

Він підкреслив, що без належної координації ЄС не зможе ефективно впливати на міжнародні події.

"Якщо ви не об'єднані, ви не можете демонструвати силу... Ви не можете претендувати на роль геополітичної сили, якщо вам потрібні тижні і місяці, щоб діяти, - наголосив Боррель. - Мій останній заклик до колег: будьте згуртованішими, приймайте рішення швидше. Події не чекають на вас, Росія не призупиняє війну через те, що ви у роздумах".

Дипломат закликав не зволікати з прийняттям рішень щодо України, наголосивши, що українці як ніколи потребують допомоги від ЄС, пише Європейська правда.

"Щоразу, коли ми вирішували щось про підтримку України, це було надто довго. Щоразу були сумніви, треба чи не треба це робити. Війна триває далі, українці потребують більше нашої підтримки… Ми маємо припинити говорити і почати діяти швидше", – підсумував він.

Борреля має замінити колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, після того, як її кандидатуру затвердить Європейський парламент.