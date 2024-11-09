Жозеп Боррель прибув із візитом до України
Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель прибув із візитом до України
Про це він повідомив у соцмережі X.
Боррель зазначив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.
"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - додав він.
- Напередодні Жозеп Боррель наголосив на необхідності подальшої підтримки Києва і анонсував свій візит до України.
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