Жозеп Боррель прибув із візитом до України

Про це він повідомив у соцмережі X.

Боррель зазначив, що це його п'ятий візит до Києва з початку повномасштабного вторгнення Росії, і останній на посаді високого представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

"Підтримка України з боку ЄС була моїм особистим пріоритетом під час мого мандату і залишатиметься на порядку денному ЄС", - додав він.

In Kyiv for my 5th visit since Russia’s full-scale invasion and last one as HRVP.



EU support to #Ukraine has been my personal priority during my mandate and will remain on top of the EU‘s agenda. pic.twitter.com/XO5LvWopZY — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 9, 2024