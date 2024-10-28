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Моді може зателефонувати Путіну і змусити його повернути додому українських дітей, – Зеленський

Олена Будько
28 жовтня, 2024 понедiлок
13:21
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, з огляду на його вплив, може особисто зателефонувати російському диктатору Володимиру Путіну й допомогти повернути хоча б частину примусово депортованих українських дітей

Зміст

Про це Зеленський сказав  в інтерв'ю для The Times of India

Відповідаючи на запитання, що саме Індія може зробити, щоб допомогти повернути в Україну примусово депортованих дітей, Зеленський зазначив, що, по-перше, країна може доєднатися до коаліції повернення дітей. По-друге, вона може підтримати комюніке Саміту миру, третій пункт якого стосується саме повернення дітей.

"Подзвонити Путіну і сказати, хто він такий. І змусити його повернути дітей. Моді може це, в нього великий вплив. Просто конкретно сказати йому: "Скільки українських дітей ти мені віддаси, щоб я повернув їх в Україну?" Сказати безпосередньо: "Віддай мені тисячу дітей, я поверну їх в Україну". Це реальний крок. Він десятки тисяч забрав. Нехай Моді поверне тисячу. І якщо кожна така впливова людина, як прем'єр Моді, зможе повернути хоча б тисячу дітей, то ми зможемо повернути більшість наших діточок", – сказав Зеленський 

Він додав, що це питання необхідно порушити на засіданні країн G20, а Індія може також запросити на це засідання Україну. 

"Щоб "Велика двадцятка" розділила це між собою. Якщо депортовано 20 тисяч українських дітей, кожен лідер має взяти на себе відповідальність повернути тисячу дітей. Не просто посиділи за столом, а реально допомогли. Дітям допомогли. Світу допомогли", – наголосив Зеленський.

Розповідаючи про вплив російського вторгнення на українських дітей, Зеленський сказав, що реальну кількість убитих дітей на сьогодні ніхто не знає, це зможемо дізнатися лише після війни. Проте можна точно констатувати, що десятки тисяч дітей залишилися на окупованих територіях зазнали примусової депортації, були вкрадені. 

"Десятки тисяч депортованих, у тисяч змінені імена, прізвища. Їх змусили говорити іншою мовою. Деяких, які були підлітками, вони відправили на війну проти своєї ж країни. Це просто жах. Їхнім родичам не повернули дітей. І, на жаль, якщо десятки тисяч було вкрадено, то менше тисячі ми повернули", – додав він.

Зеленський вкотре наголосив, що в цьому контексті дуже важливо, щоб до коаліції повернення дітей доєдналися великі країни, включаючи Індію. 

  • Група двадцяти, або G20 – група міністрів фінансів і керівників центральних банків 20 економік: 19 з найбільших економік світу, Європейського Союзу та Африканського Союзу. Загалом економіки G-20 становлять 90% світового ВНП, 80% світової торгівлі (включаючи внутрішню торгівлю у ЄС) та дві третини населення світу.  18-19 листопада в Ріо-де-Жанейро має відбутися саміт G-20.
  • 14 жовтня генпрокурор Андрій Костін закликав владу Бразилії заарештувати Путіна, якщо той приїде на саміт G20.
  • 18 жовтня Путін заявив, що  не приїде в Бразилію на саміт G20, де його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду. 
Теги:
Новини
Україна
Індія
Володимир Зеленський
Війна з Росією
воєнні злочини Росії
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