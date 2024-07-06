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Молдова пригрозила Росії новим видворенням російських дипломатів

6 липня, 2024 субота
10:40
Світ парламент Молдови

Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключає нових випадків видворення російських дипломатів, якщо Москва продовжить дії на шкоду національним інтересам країни

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Про це повідомляє Deschide.md.

"Якщо дії продовжаться на шкоду національним інтересам Республіки Молдова, як це було з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, попри максимально чітку позицію влади Молдови, безумовно, цей захід залишається чинним", - наголосив Попшой.

Однак міністр підкреслив, що Молдова має усвідомлювати, що є перспектива взаємності і їхня дипломатія ризикує опинитися у ситуації, коли їхня дипломатична місія не зможе функціонувати.

"Нам потрібний збалансований підхід. З одного боку, у нас є національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про громадян нашої діаспори, про наші інтереси, важкий баланс. Але нам потрібна проникливість, щоб його зберегти", - сказав Попшой.

Також глава молдавської дипломатії песимістично оцінив можливість відновлення молдовсько-російських відносин, особливо за умов вторгнення в Україну.

"З огляду на обставини, в яких ми перебуваємо, та жорстоку реальність, яку ми переживаємо, у нас немає особливих надій на нормалізацію відносин із РФ у короткі терміни. Це залежить від розвитку подій в Україні. Поки Росія щодня вбиває дітей, жінок, людей похилого віку, жорстоко знищує енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без тепла напередодні зими, це схоже на тактику випаленої землі, що застосовувалася в монгольських війнах. Тут, у ХХІ столітті, коли існує держава, яка стверджує, що є другом, яка пропагує загалом гуманні цінності, ми бачимо, як жорстоко вони нападають на будинки посеред ночі. Звичайно, важко сказати, чи нормалізуються відносини з Росією в найближчому майбутньому. Сумно, проте це реальність, яку не ми створили, це був вибір Російської Федерації", - наголосив голова МЗС країни.

  • 28 лютого учасники так званого з'їзду депутатів у невизнаному Придністров'ї ухвалили резолюції, у яких просять Росію про допомогу через нібито економічну блокаду з боку Молдови. У Кишиневі заявили, що рішення так званих придністровських депутатів не створюють загрози ескалації та дестабілізації. Водночас у РФ зазначили, що всі прохання Тирасполя розглядаються російськими профільними відомствами з увагою.
  • Згодом Володимир Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї. 
  • 1 березня президентка Молдови Мая Санду прокоментувала звернення невизнаного Придністров'я до Росії. На її думку, Тирасполь сподівається отримати від Кремля гроші, а РФ хоче залякати Молдову.
  • 4 березня заступник виконавчого директора аналітичного центру "Українська призма" Сергій Герасимчук в ефірі Еспресо сказав, що так звані придністровські політики намагатимуться таврувати Санду як президентку війни.
  • Міністерство закордонних справ Молдови викликало на консультації посла Росії у Кишиневі Олега Васнєцова через рішення посольства РФ відкрити виборчі дільниці у Придністров'ї.
Теги:
Росія
Молдова
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