Молдова пригрозила Росії новим видворенням російських дипломатів
Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой не виключає нових випадків видворення російських дипломатів, якщо Москва продовжить дії на шкоду національним інтересам країни
Про це повідомляє Deschide.md.
"Якщо дії продовжаться на шкоду національним інтересам Республіки Молдова, як це було з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, попри максимально чітку позицію влади Молдови, безумовно, цей захід залишається чинним", - наголосив Попшой.
Однак міністр підкреслив, що Молдова має усвідомлювати, що є перспектива взаємності і їхня дипломатія ризикує опинитися у ситуації, коли їхня дипломатична місія не зможе функціонувати.
"Нам потрібний збалансований підхід. З одного боку, у нас є національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про громадян нашої діаспори, про наші інтереси, важкий баланс. Але нам потрібна проникливість, щоб його зберегти", - сказав Попшой.
Також глава молдавської дипломатії песимістично оцінив можливість відновлення молдовсько-російських відносин, особливо за умов вторгнення в Україну.
"З огляду на обставини, в яких ми перебуваємо, та жорстоку реальність, яку ми переживаємо, у нас немає особливих надій на нормалізацію відносин із РФ у короткі терміни. Це залежить від розвитку подій в Україні. Поки Росія щодня вбиває дітей, жінок, людей похилого віку, жорстоко знищує енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без тепла напередодні зими, це схоже на тактику випаленої землі, що застосовувалася в монгольських війнах. Тут, у ХХІ столітті, коли існує держава, яка стверджує, що є другом, яка пропагує загалом гуманні цінності, ми бачимо, як жорстоко вони нападають на будинки посеред ночі. Звичайно, важко сказати, чи нормалізуються відносини з Росією в найближчому майбутньому. Сумно, проте це реальність, яку не ми створили, це був вибір Російської Федерації", - наголосив голова МЗС країни.
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