Молдова пригрозила Росії новим видворенням російських дипломатів

Про це повідомляє Deschide.md.

"Якщо дії продовжаться на шкоду національним інтересам Республіки Молдова, як це було з організацією так званих виборів на лівому березі Дністра, попри максимально чітку позицію влади Молдови, безумовно, цей захід залишається чинним", - наголосив Попшой.

Однак міністр підкреслив, що Молдова має усвідомлювати, що є перспектива взаємності і їхня дипломатія ризикує опинитися у ситуації, коли їхня дипломатична місія не зможе функціонувати.

"Нам потрібний збалансований підхід. З одного боку, у нас є національна безпека, про яку ми повинні дбати, а з іншого боку, ми повинні дбати про громадян нашої діаспори, про наші інтереси, важкий баланс. Але нам потрібна проникливість, щоб його зберегти", - сказав Попшой.

Також глава молдавської дипломатії песимістично оцінив можливість відновлення молдовсько-російських відносин, особливо за умов вторгнення в Україну.

"З огляду на обставини, в яких ми перебуваємо, та жорстоку реальність, яку ми переживаємо, у нас немає особливих надій на нормалізацію відносин із РФ у короткі терміни. Це залежить від розвитку подій в Україні. Поки Росія щодня вбиває дітей, жінок, людей похилого віку, жорстоко знищує енергетичну інфраструктуру, щоб залишити людей без тепла напередодні зими, це схоже на тактику випаленої землі, що застосовувалася в монгольських війнах. Тут, у ХХІ столітті, коли існує держава, яка стверджує, що є другом, яка пропагує загалом гуманні цінності, ми бачимо, як жорстоко вони нападають на будинки посеред ночі. Звичайно, важко сказати, чи нормалізуються відносини з Росією в найближчому майбутньому. Сумно, проте це реальність, яку не ми створили, це був вибір Російської Федерації", - наголосив голова МЗС країни.