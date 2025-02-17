Молдова заявила, що два безпілотники РФ порушили її повітряний простір

Про це повідомив прессекретар уряду Даніель Воде, пише Reuters.

За його словами, два невідомі безпілотники вторглися у повітряний простір країни близько 23:00 за місцевим часом, коли Україна оголосила про атаку російських дронів на її сусідню з Молдовою Одеську область.

Воде зазначив, що обидва безпілотники залишили повітряний простір Молдови неподалік міста Тараклія на півдні країни, де розташований один із пунктів пропуску на молдовсько-українському кордоні Тараклія – Болград.

Пізніше міністерство закордонних справ Молдови засудило чергове порушення авіапростору країни російськими безпілотниками.

"Ми рішуче засуджуємо незаконне порушення повітряного простору Молдови безпілотниками, спричинене російською агресією проти України. Це серйозна загроза безпеці та нехтування нашим суверенітетом", - наголосили у МЗС.

Там додали, що Молдова продовжить інвестувати в захист повітряного простору, щоб убезпечити людей від загроз.