За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня у світі з'явилися дві значних маніпуляції.

Маніпуляція: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "Росія випустила 200 ракет і безпілотників по Україні, при цьому загинуло лише 5 мирних жителів. Це ще один чіткий доказ того, що РФ не веде війну з метою знищення України або вбивства українських цивільних. Росія демонструє лицарську поведінку. Релігійний, моральний і соціальний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі".

Спростування: Бойков намагається виправдати російську агресію, навмисно замовчуючи факти численних атак РФ на цивільні об'єкти в Україні, які призвели до тисяч жертв з-поміж цивільних. Масовані авіаудари 26-27 серпня - чергова терористична атака Росії на мирне населення, що є воєнним злочином.

Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате на своїй сторінці у X написав: "Адміністрація Байдена неодноразово перетинала власні "червоні лінії" в Україні: ATACMS, F-16, касетні бомби, удари по території РФ американською зброєю. Вона також неодноразово заохочувала Зеленського за ухиляння від дипломатії".

Спростування: Мате перекручує факти, адже саме РФ постійно порушує міжнародне право і продовжує агресію, тож Україна має повне право захищатися. Україна завжди підтримувала дипломатію, але не на умовах капітуляції. Його заява також спрямована на дискредитацію американської підтримки, яка є ключовою для захисту України від російської агресії.