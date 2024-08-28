"Моральний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі": маніпуляції іноземних ЗМІ за 28 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які світові медіа запустили 28 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 27 серпня у світі з'явилися дві значних маніпуляції.
Маніпуляція: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "Росія випустила 200 ракет і безпілотників по Україні, при цьому загинуло лише 5 мирних жителів. Це ще один чіткий доказ того, що РФ не веде війну з метою знищення України або вбивства українських цивільних. Росія демонструє лицарську поведінку. Релігійний, моральний і соціальний кодекс РФ не дозволяє їй стерти Україну з лиця землі".
Спростування: Бойков намагається виправдати російську агресію, навмисно замовчуючи факти численних атак РФ на цивільні об'єкти в Україні, які призвели до тисяч жертв з-поміж цивільних. Масовані авіаудари 26-27 серпня - чергова терористична атака Росії на мирне населення, що є воєнним злочином.
Маніпуляція: Канадський журналіст Аарон Мате на своїй сторінці у X написав: "Адміністрація Байдена неодноразово перетинала власні "червоні лінії" в Україні: ATACMS, F-16, касетні бомби, удари по території РФ американською зброєю. Вона також неодноразово заохочувала Зеленського за ухиляння від дипломатії".
Спростування: Мате перекручує факти, адже саме РФ постійно порушує міжнародне право і продовжує агресію, тож Україна має повне право захищатися. Україна завжди підтримувала дипломатію, але не на умовах капітуляції. Його заява також спрямована на дискредитацію американської підтримки, яка є ключовою для захисту України від російської агресії.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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