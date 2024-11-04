Москва може взяти реванш: ексміністр оборони Шалару про вибори в Молдові
Попереду парламентські вибори в Молдові, і є ризик, що туди потраплять проросійські сили
Про це розповів ексміністр оборони Анатоль Шалару в етері "Еспресо".
"Александр Стояногло не має такої можливості, тому що в нього немає власної партії. Він заявив, що його не слід пов’язувати з соціалістами, хоча сам балотувався від цієї партії. Зараз він поза політикою і не має партії, адже прийшов у політику, щоб навести порядок. Він прагнув створити новий тип політики. Однак у нашій системі лише партії можуть набирати більшість в парламенті, оскільки вибори відбуваються за партійними списками, а не по округах. Проте реванш може взяти Москва. В Молдові багато проросійських партій, зокрема Партія соціалістів та заборонена партія "Шор". До того ж нові партії можуть з’являтися щодня. А з боку проєвропейських партій є лише одна велика партія — "Дія і Солідарність" (PAS) Маї Санду, яку вона створила і якою керує. Зараз вони втратили багато підтримки, їм не вистачає 25% голосів для більшості в парламенті, і, наскільки я розумію, вже ведуться перемовини з кількома політичними лідерами, наприклад, з головою Кишинева, хоча він не брав участі у виборах", - повідомив він.
- 4 листопада ЦВК порахувала 100% голосів виборів. Маю Санду підтримало 55,33% виборців (929 964 голоси), Стояногло - 44.67% (750 644).
- Очільник Білого дому Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів привітали Маю Санду з перемогою на президентських виборах у Молдові.
- Актуальне
- Важливе