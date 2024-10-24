"Моя думка однозначна": Шольц висловився щодо запрошення України в НАТО і надання ЗСУ ракет Taurus

Про це він розповів в інтервʼю ZDF.

Німецький канцлер наголосив, що на саміті у Вашингтоні та Вільнюсі були прийняті рішення щодо можливості вступу України в НАТО й зараз, на його думку, "немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - заявив Шольц.

Також канцлер ФРН додав, що повномасштабне російське вторгнення в Україну вимагає виважених дій, котрі гарантували б підтримку Києву та водночас те, що це не перетвориться на війну між НАТО й Москвою.

Шольц водночас прокоментував передачу ракет Taurus ЗСУ, підкресливши, що Берлін не постачатиме зброю, яка, як він вважає, "сприятиме ескалації".

"Моя думка однозначна: я вважаю, що це неправильно… Я не буду діяти безрозсудно", - додав він.