"Моя думка однозначна": Шольц висловився щодо запрошення України в НАТО і надання ЗСУ ракет Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наразі "немає потреби" для запрошення України в НАТО, додавши, що держава, яка воює, не може стати членом Північноатлантичного альянсу
Про це він розповів в інтервʼю ZDF.
Німецький канцлер наголосив, що на саміті у Вашингтоні та Вільнюсі були прийняті рішення щодо можливості вступу України в НАТО й зараз, на його думку, "немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".
"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - заявив Шольц.
Також канцлер ФРН додав, що повномасштабне російське вторгнення в Україну вимагає виважених дій, котрі гарантували б підтримку Києву та водночас те, що це не перетвориться на війну між НАТО й Москвою.
Шольц водночас прокоментував передачу ракет Taurus ЗСУ, підкресливши, що Берлін не постачатиме зброю, яка, як він вважає, "сприятиме ескалації".
"Моя думка однозначна: я вважаю, що це неправильно… Я не буду діяти безрозсудно", - додав він.
- Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що Північноатлантичний альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Натомість США продовжує працювати над наближенням українців до НАТО.
- 24 жовтня Politico написало, що Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія виступають проти вступу України до НАТО. У Зеленського спростували інформацію.
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