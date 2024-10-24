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Головна Світ "Моя думка однозначна": Шольц висловився щодо запрошення України в НАТО і надання ЗСУ ракет Taurus

"Моя думка однозначна": Шольц висловився щодо запрошення України в НАТО і надання ЗСУ ракет Taurus

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
22:18
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наразі "немає потреби" для запрошення України в НАТО, додавши, що держава, яка воює, не може стати членом Північноатлантичного альянсу

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю ZDF.

Німецький канцлер наголосив, що на саміті у Вашингтоні та Вільнюсі були прийняті рішення щодо можливості вступу України в НАТО й зараз, на його думку, "немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - заявив Шольц.

Також канцлер ФРН додав, що повномасштабне російське вторгнення в Україну вимагає виважених дій, котрі гарантували б підтримку Києву та водночас те, що це не перетвориться на війну між НАТО й Москвою.

Шольц водночас прокоментував передачу ракет Taurus ЗСУ, підкресливши, що Берлін не постачатиме зброю, яка, як він вважає, "сприятиме ескалації".

"Моя думка однозначна: я вважаю, що це неправильно… Я не буду діяти безрозсудно", - додав він.

  • Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що Північноатлантичний альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Натомість США продовжує працювати над наближенням українців до НАТО.
  • 24 жовтня Politico написало, що Сполучені Штати, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія виступають проти вступу України до НАТО. У Зеленського спростували інформацію.
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
НАТО
вступ до НАТО
зброя для України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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