На чолі з США та ФРН: щонайменше 7 країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу, - Politicо

Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом президента Володимира Зеленського негайно запросити Україну приєднатися до НАТО.

У джерелах припускають, що вони стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією.

Натомість Німеччина і США - не єдині країни, що блокують вступ. Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні лідери займають загалом прокремлівську позицію.

Є й інші країни, які не хочуть швидко діяти на прохання Києва, але задоволені тим, що ховаються в тіні: "Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть".

Один з посадовців заявив, що країни "підтримують це абстрактно, але як тільки це наблизиться до реалізації", вони почнуть заперечувати цю ідею більш публічно.

Однак офіційні особи, які розмовляли з журналістами видання, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу.