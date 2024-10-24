На чолі з США та ФРН: щонайменше 7 країн-членів НАТО виступають проти вступу України до Альянсу, - Politicо
Сполучені Штати та Німеччина виступають проти вступу України до НАТО. Натомість Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір
Про це повідомляє Politico із посиланням на власні джерела.
Зазначається, що Німеччина та США є одними з найбільших держав, які не поспішають із закликом президента Володимира Зеленського негайно запросити Україну приєднатися до НАТО.
У джерелах припускають, що вони стурбовані тим, що можуть бути втягнуті у війну з Росією.
Натомість Німеччина і США - не єдині країни, що блокують вступ. Угорщина і Словаччина також чинять опір, але вони виходять з іншої відправної точки. Їхні нинішні лідери займають загалом прокремлівську позицію.
Є й інші країни, які не хочуть швидко діяти на прохання Києва, але задоволені тим, що ховаються в тіні: "Такі країни, як Бельгія, Словенія чи Іспанія, ховаються за США та Німеччиною. Вони не хочуть".
Один з посадовців заявив, що країни "підтримують це абстрактно, але як тільки це наблизиться до реалізації", вони почнуть заперечувати цю ідею більш публічно.
Однак офіційні особи, які розмовляли з журналістами видання, намагалися підкреслити, що ні США, ні Німеччина не виключають можливого вступу України до Альянсу.
- Посолка США в Україні Бріджит Брінк запевнила, що Штати підтримують Україну, зокрема її оборонну й енергетичну сфери.
- Глава місії США при НАТО Джуліан Сміт заявила, що Північноатлантичний альянс наразі не готовий запропонувати Україні членство в коаліції. Натомість США продовжує працювати над наближенням українців до НАТО.
- Актуальне
- Важливе