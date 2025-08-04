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Ексклюзив

Може призвести до прискорення процесу усунення Путіна від влади: Самусь про спробу РФ налякати Трампа "Орешником"

Оксана Ліховід
4 серпня, 2025 понедiлок
21:09
Світ Трамп і Путін

Погрози Кремля щодо можливого застосування ядерної зброї можуть мати зворотний ефект, здатний активізувати процеси усунення Путіна від влади

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Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, директор New Geopolitics Research
Network, експерт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Дивлячись на тих двох дідів, які нещодавно сиділи, Лукашенка й Путіна, - у Путіна в очах з'являються нотки, схожі на ті, що є на знаменитій фотографії, де Ленін сидить незадовго до смерті. У Путіна вже реально божевільні очі, які демонструють, що він точно не при собі. І в тому, що він може запустити "Орешник", я не сумніваюся. Він може це зробити, щоб продемонструвати свою рішучість застосувати ядерну зброю.

Раніше Путін вважав, що це справляє враження на Байдена. І дійсно, через Саллівана було помітно, що США бояться такого розвитку подій. Було помітно, що такі заяви дуже лякали Маска, і певний час Трампа, а Джей Ді Венс постійно відзначався подібними заявами", - нагадав Самусь.

За словами військового експерта, наразі сам Трамп уже заявляє, що атомні підводні човни, оснащені 20 ракетами Trident II, відправляються в заданий район, ймовірно, для підготовки до ядерних пусків. Дальність їхніх ракет - 12 тисяч кілометрів, і човнам навіть не потрібно виходити з бази, щоб завдати удару по Росії. Це дозволяє здійснити прихований удар, і росіяни не можуть точно визначити, звідки саме він буде завданий. Саме в такі моменти для Росії настає найбільша невизначеність.

"Тому Путін вирішив налякати Трампа саме "Орешником". Я не думаю, що це буде ефективно, бо Trident II може пробивати найглибші бункери, зокрема й шахти ядерних ракет. Це особливість цієї ракети, вона одна з найефективніших з часів Холодної війни. Тож Путін, можливо, сам хоче завдати удару по Україні ядерною зброєю. У нього може бути така мрія, бо він завжди копіює американців. Він не раз казав: "Американцям можна, а ми що - гірші?", маючи на увазі, зокрема, й удар по Японії під час Другої світової війни. Тому не виключаю, що в його хворій голові можуть бути такі ідеї", - зазначив Самусь.

Військовий експерт також додав, що в Росії є групи впливу, які оточують Путіна і заробляють сотні мільярдів доларів на війні та на цій імперії, що ще існує.

"Я не думаю, що ця еліта хоче загинути від Trident, які прилетять у їхні бункери. Тому зараз Путін може лякати, але це, навпаки, може спричинити прискорення процесів його усунення від влади. Загострення ситуації, ініційоване Трампом, пришвидшує ці процеси. Це вже не 50 днів, які Путін хотів би використати для завершення так званої літньої кампанії. Уже в цей четвер - останній момент, коли у Путіна ще буде шанс уникнути нафтового ембарго, яке вдарить по його економіці та можливостях набирати "м'ясо" для своїх штурмів.

Тобто Путін зараз стоїть на порозі нової ери - або розвитку, або падіння цієї імперії. Це залежить і від нас, і від Заходу, і від тих народів, які живуть на території цієї імперії. Тобто зараз дійсно дуже важливий момент. Серпень у Російській імперії завжди був особливим періодом. І я сподіваюся, що цього разу він буде значущим з точки зору руйнування цієї імперії", - наголосив Самусь.

  • Кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко зазначив, що незабаром може бути запроваджено новий пакет санкцій проти Росії, якщо Путін не зробить суттєвих кроків у перемовному процесі та не припинить вогонь.

 




 

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