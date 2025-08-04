Трамп заганятиме Путіна в кут, як щура, тож ситуація ескалюватиме, - політолог Буряченко

Про це в ефірі Еспресо сказав кандидат політичних наук, виконавчий директор "Міжнародної асоціації малих громад" Олексій Буряченко.

"Дати приїзду Келлога в Україну та Віткоффа до РФ збігаються, тому що саме приблизно в ці дні має бути ухвалене рішення Трампа про запровадження санкцій. Тобто Трамп, по суті, посилає Віткоффа з простим ультиматумом до РФ, до Путіна: якщо не буде якогось значного поступу в перемовному процесі, принаймні у досягненні припинення вогню, то він зробить те, що обіцяв, - запровадить санкції", - припустив Буряченко.

За словами кандидата політичних наук, візит Келлога до Києва більше пов'язаний із домовленістю про посилення України американською зброєю за європейські кошти. Тобто зараз напрацьовуються алгоритми - як логістичні, так і фінансові: у які терміни, за які кошти, - щоб реалізувати план Трампа щодо передачі Україні озброєння на 10 мільярдів доларів.

"Я глибоко переконаний, що додаткові безпекові загрози мають бути нейтралізовані, якщо цей санкційний пакет усе ж таки США разом з європейцями запровадять. Адже це дедалі більше заганятиме Путіна, як щура, в кут. А щур, чим далі його заганяють у кут, чим сильніше затягується вузол на його шиї, тим він небезпечніший, і намагатиметься кусати всіх, хто буде поруч. Тому ситуація так чи інакше ескалуватиме. І я думаю, що ми вже це чудово бачимо на прикладі ядерної риторики, яку ведуть і США, і РФ", - наголосив Буряченко.